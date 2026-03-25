La casa que quedó en pie: reconstruir después de la guerra











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Esa imagen se repite en Gaza, en las veredas de Colombia, en las ruinas de Sarajevo, en las colonias del centro de México después de un sismo. Cambian los nombres y las causas, pero el dolor es siempre el mismo: miles de familias sin techo, sin comunidad y sin certeza de regreso. La pregunta más urgente no es cómo detener el conflicto. Es qué hace el Estado cuando el daño ya está hecho y una familia se queda parada frente a donde antes estaba su casa.

Gaza concentra hoy la dimensión más extrema de este problema. Más de 70 mil personas han perdido la vida desde octubre de 2023, entre ellas más de 20 mil niños, según organismos de la ONU. Más de 292 mil viviendas destruidas, el 95% de los hospitales fuera de operación, 2.1 millones de personas desplazadas. El costo de reconstrucción supera los 53 mil millones de dólares y el relator especial de la ONU advirtió que reconstruir Gaza podría tomar hasta 80 años. Ochenta años. El tiempo que separa a un recién nacido de su vejez. Destruir la vivienda no es un daño colateral: es la estrategia. Cuando se desmantela el soporte físico de una comunidad, se desmantela su voluntad de existir.

Gaza, Bosnia, Colombia y México son geografías distintas con el mismo nudo. Donde el Estado llegó con casas terminadas y sin condiciones previas, las familias no pudieron quedarse. / Reuters

Tres décadas atrás, Europa ya había enfrentado algo parecido. Entre 1992 y 1995, la guerra de Bosnia desplazó a más de 2.2 millones de personas y dejó 445 mil viviendas destruidas, el 42% del parque habitacional del país. Más de 5 mil millones de dólares canalizados por el Banco Mundial y la Unión Europea priorizaron reparar sobre construir de nuevo. Para 2004, un millón de personas habían regresado, según ACNUR. Pero donde no hubo restitución de títulos de propiedad ni servicios restaurados, el retorno se convirtió en trampa. 25 años después, 100 mil viviendas permanecían en abandono. Sin certeza jurídica sobre el suelo y sin infraestructura básica, ninguna familia invierte en reconstruir lo que perdió. Un derecho legal sin condiciones reales es solo papel. Y el papel no abriga a nadie.

El conflicto armado en Colombia, que se extendió entre 1964 y 2016, dejó más de 9.4 millones de víctimas registradas, de las cuales más de cuatro millones fueron desplazados internos, según el Registro Único de Víctimas. La Ley de Víctimas de 2011 planteó reparación integral y restitución de más de 400 mil hectáreas. 10 años después, apenas el 8.7% de las solicitudes habían sido resueltas. El proceso fue prorrogado hasta 2031. El caso colombiano repite la misma fractura que Bosnia: donde no hubo suelo restituido, seguridad e infraestructura, la vivienda sola no reconstruyó comunidades. Sin ejecución real sobre el territorio, la mejor ley del mundo es una promesa rota.

México no vive una guerra declarada, pero conoce la devastación que llega sin aviso. Los sismos de 1985 y 2017 pusieron en evidencia décadas de urbanización sin regulación ni asistencia técnica. En 1985, más de 250 mil personas quedaron sin hogar en la Ciudad de México, según la CEPAL. En 2017, el 19 de septiembre volvió a mostrar las mismas fracturas, las mismas familias en la banqueta. Pero surgió algo que ningún decreto puede fabricar: vecinos, arquitectos e ingenieros que bajaron a las colonias a trabajar codo a codo con las familias. Esos sismos no fueron desastres naturales; fueron la expresión de vulnerabilidades acumuladas durante décadas. No basta reconstruir rápido. Hay que reconstruir mejor.

Esa convicción la convirtieron en obra dos arquitectos que el mundo estudia. En 1989, el indio Balkrishna Doshi diseñó en Indore el proyecto Aranya: 6 mil 500 lotes con servicios mínimos, concebidos para que cada familia los completara con sus tiempos y materiales. El resultado fue una comunidad de 60 mil personas donde cada casa es distinta porque cada familia la construyó a su medida. Premio Pritzker 2018. En 2004, el chileno Alejandro Aravena aplicó el mismo principio en Iquique con Quinta Monroy: 93 familias recibieron la mitad de una casa bien construida —estructura, baño, cocina— con espacio vacío para crecer. En un año, triplicaron su valor. Premio Pritzker 2016. Su frase lo resume: “Si no hay tiempo ni dinero para terminarlo todo, hagamos ahora lo que garantiza el bien común.”

De todo esto se desprende algo que no admite vuelta atrás: hay cuatro condiciones sin las cuales ninguna reconstrucción funciona. Certeza jurídica sobre el suelo, porque sin título en mano ninguna familia apuesta por quedarse. Financiamiento directo y accesible, sin burocracia que se quede con lo que le corresponde a las familias. Asistencia técnica real sobre el terreno, con materiales locales y respeto a cómo cada comunidad ha construido siempre. E infraestructura desde el primer día: agua, electricidad, escuela, clínica. Una casa sin eso no es un hogar. Es un depósito.