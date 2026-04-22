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RM - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Román Meyer

Análisismiércoles, 22 de abril de 2026

Paisaje y conservación

¿Qué intentaban capturar José María Velasco y Luis Nishizawa cuando pintaban México? No solo volcanes, valles o cielos abiertos. Buscaban fijar en la memoria la grandeza del territorio. 

Un solo dato lo resume: las Áreas Naturales Protegidas federales reciben alrededor de 5.5 millones de visitas al año en un país de 130 millones de habitantes. Lo que no se conoce difícilmente se valora. Lo que no se valora, rara vez se protege.

La tesis es de Dioum, la responsabilidad es nuestra: la mejor forma de preservar el territorio es que la gente lo conozca, lo admire y lo sienta suyo. México ha protegido durante años una riqueza que aún no termina de mostrar.

Velasco y Nishizawa lo entendieron antes: cuando un país aprende a mirar su paisaje, también aprende a defender su futuro.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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