La moviola / “Juana”: El respeto al género y el compromiso social

Respetuoso del género, al grado de la formalidad, un filme en el que se nota que lo hizo quien se ha dedicado -sobre todo, aunque no de manera exclusiva- al arte histriónico por la manera de entender la creación, “Juana” (Daniel Giménez Cacho, 2025) es también un postulado firme de intenciones: políticas, éticas, estéticas.

La ópera prima de Giménez Cacho, es rica entonces, en muchos sentidos. En la forma, fluye el ritmo narrativo sin estar exento de cierta rigidez y en el fondo se percibe el compromiso social del artista.

Porque en “Juana”, se puede decir a favor y en contra, que se respira la libertad de los actores en la interpretación de sus personajes. Es una obra hecha por un histrión y por momentos en escena al servicio de estos, pero también, la realiza alguien a quien no le tiembla la obra para hacer una denuncia social.

Visita a su madre “Amelia” (siempre impecable Margarita Sanz), en un asilo, quien ha perdido la memoria. Pero la vida de la aún joven comunicadora, la confrontará con su historia personal.