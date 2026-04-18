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Gerardo Gil Ballesteros

Análisissábado, 18 de abril de 2026

La moviola / “Juana”: El respeto al género y el compromiso social

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Respetuoso del género, al grado de la formalidad, un filme en el que se nota que lo hizo quien se ha dedicado -sobre todo, aunque no de manera exclusiva- al arte histriónico por la manera de entender la creación, “Juana” (Daniel Giménez Cacho, 2025) es también un postulado firme de intenciones: políticas, éticas, estéticas.

La ópera prima de Giménez Cacho, es rica entonces, en muchos sentidos. En la forma, fluye el ritmo narrativo sin estar exento de cierta rigidez y en el fondo se percibe el compromiso social del artista.

Porque en “Juana”, se puede decir a favor y en contra, que se respira la libertad de los actores en la interpretación de sus personajes. Es una obra hecha por un histrión y por momentos en escena al servicio de estos, pero también, la realiza alguien a quien no le tiembla la obra para hacer una denuncia social.

Visita a su madre “Amelia” (siempre impecable Margarita Sanz), en un asilo, quien ha perdido la memoria. Pero la vida de la aún joven comunicadora, la confrontará con su historia personal.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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