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Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Sara Lovera

Análisismartes, 24 de marzo de 2026

Palabra de Antígona / Las razones de las abolicionistas

Por ello, nombrarlas sin hondura pareciera fomentar exactamente lo contrario.

La reciente marcha del sábado pasado, pacífica y festiva, fue inusualmente “resguardada” por un operativo policiaco sorprendente: las policías eran el doble de las manifestantes, tal vez por romper el silencio.

Creo que dentro del gobierno no hay claridad; por eso dialogar, analizar, entender y confrontar con ideas y razonamiento urge.

Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx

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