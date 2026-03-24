Palabra de Antígona / Las razones de las abolicionistas
Por ello, nombrarlas sin hondura pareciera fomentar exactamente lo contrario.
La reciente marcha del sábado pasado, pacífica y festiva, fue inusualmente “resguardada” por un operativo policiaco sorprendente: las policías eran el doble de las manifestantes, tal vez por romper el silencio.
Creo que dentro del gobierno no hay claridad; por eso dialogar, analizar, entender y confrontar con ideas y razonamiento urge.
Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx