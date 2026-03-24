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Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Sara Lovera

Análisismartes, 24 de marzo de 2026

Palabra de Antígona / Una Nueva Ley General de Feminicidio

Pero lo más importante es que se trabaje un presupuesto suficiente y adecuado, en mecanismos para que las normas se cumplan y en la transformación del pensamiento del funcionariado.

También incorpora considerar como delito la tentativa de feminicidio que Carolina Ramírez, como líder de las víctimas de esa tentativa, propuso desde 2022, y me dijo que reconocer la tentativa de feminicidio es un avance.

*Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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