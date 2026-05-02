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Méxicosábado, 2 de mayo de 2026

El olor bajo la tierra del Akron

En un radio de hasta 16.4 kilómetros alrededor del Estadio Akron, sede de la Copa del Mundo 2026, colectivos y autoridades han localizado fosas clandestinas. La búsqueda se extiende del campo a la ciudad: en calles y plazas, las familias colocan miles de fichas para visibilizar a las personas desaparecidas, mientras en los mismos territorios utilizan varillas metálicas para rastrear indicios bajo la superficie. Guadalajara se prepara para recibir a selecciones y aficionados; el rastreo no se detiene

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Akron fosas
Una casa de seguridad fue localizada a menos de 1.9 kilómetros del Estadio Akron, una de las tres sedes mundialistas en México, en febrero pasado - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Akron fosas
Fueron localizadas cadenas y esposas, lo que hace creer que en este lugar se mantenían personas privadas de la libertad - Foto: AFP
Akron fosas
Esta casa de seguridad permanece abandonada - Foto: AFP
Akron fosas
A partir del descubrimiento de este sitio, colectivos han localizado fosas clandestinas en un radio de hasta 16.4 kilómetros - Foto: AFP
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Juan Carlos Rodriguez
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