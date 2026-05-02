El olor bajo la tierra del Akron

En un radio de hasta 16.4 kilómetros alrededor del Estadio Akron, sede de la Copa del Mundo 2026, colectivos y autoridades han localizado fosas clandestinas. La búsqueda se extiende del campo a la ciudad: en calles y plazas, las familias colocan miles de fichas para visibilizar a las personas desaparecidas, mientras en los mismos territorios utilizan varillas metálicas para rastrear indicios bajo la superficie. Guadalajara se prepara para recibir a selecciones y aficionados; el rastreo no se detiene