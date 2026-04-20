El actor dirige la película “Juana” que retrata temas como la violencia y la corrupción; las salas universitarias la proyectan simultáneamente a su estreno comercial

Belén Eligio / El Sol de México

Interpretada por Diana Sedano, la protagonista trabaja en el periódico Siglo XXI, mientras cuida de su madre con deterioro cognitivo, en un entorno que refleja tanto su aislamiento como su lucha interna.

Este reencuentro con el trauma despierta en la protagonista una determinación renovada que la impulsa a buscar justicia, rompiendo con años de silencio y represión emocional.

La película cuenta con un equipo creativo destacado, donde sobresalen la fotografía de Lorenzo Hagerman, la edición de Yibrán Asuad y la música de María Giménez Cacho Goded, elementos que contribuyen a construir una atmósfera tensa y reflexiva.

La producción corre a cargo de Regina Solórzano, en colaboración con Talipot Studio, North Films, Redrum Post y Cactus Film & Video. El elenco incluye a figuras reconocidas como Margarita Sanz, Arturo Ríos, Nailea Norvind y Ángeles Cruz.

El debut en cine de Daniel Giménez Cacho

Previo a su debut como director de cine, Daniel Giménez Cacho estuvo al frente de la serie de Canal Once “Crónica de castas” (2014), ambientada en el barrio de Tepito.

El camino de “Juana”

La película se estrenó en cines el pasado 16 de abril. En el circuito de festivales, “Juana” fue nominada en 2025 a Mejor Película (largometraje mexicano) en el Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país.

Posteriormente, en 2026, obtuvo una nominación a Mejor Película, Biznaga de Oro, en el Festival de Málaga, consolidando su proyección internacional.