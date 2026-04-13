Día del Beso: los éxitos musicales para dedicar cada 13 de abril
Artistas como Luis Miguel, Camila, Sebastián Yatra y Consuelo Velázquez le cantan a esta expresión de cariño
Belén Eligio / El Sol de México
“Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez
“Bésame”, de Camila
“Robarte un beso”, de Carlos Vives y Sebastián Yatra
“Con tus besos”, de Luis Miguel
“Entre beso y beso”, de La Arrolladora Banda el Limón
“Beso en la boca”, de Axé Bahia
Un éxito bailable estrenado en 2002, perteneciente al repertorio del grupo brasileño Axé Bahia. Más allá de la letra, su ritmo, se convirtió en una canción obligada en las fiestas mexicanas.
Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.