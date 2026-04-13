Día del Beso: los éxitos musicales para dedicar cada 13 de abril











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

/ Fotos: Daniel Augusto y Mario Jasso / Cuartoscuro.com

Este 13 de abril se celebra el Día del Beso, que se conmemora en honor a una pareja tailandesa que, durante un certamen, se besó durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Para que lo festejes con tu pareja, te dejamos una lista de canciones que le puedes dedicar, iniciando con el tema más emblemático de México:

Compuesta en 1932, es la obra cumbre de Consuelo Velázquez, una canción que habla de un amor a la antigua y que besa con gran intensidad. Este tema cuenta con versiones de figuras que van desde Andrea Bocelli hasta Los Beatles y es considerado un referente en la música mexicana. Su primer intérprete fue el actor mexicano Emilio Tuero. Un dato de trivia es que Consuelo lo compuso a los 16 años, sin haber besado. Este tema es uno de los temas en español más versionados.

Un sencillo que data de 2010 perteneciente al disco “Dejarte de amar”. La autoría corre a cargo de Mónica Vélez y Mario Domm, y la letra es una invitación al ser amado para besar como si no hubiera un mañana.

Perteneciente al disco “Vives”, este tema le canta al amor que se revela sin temor y de manera repentina. Fue nominada a Canción del Año en los premios Grammy Latinos 2018 y se convirtió en uno de los primeros éxitos globales de Yatra.

Se trata de uno se los temas donde “El Sol” incursionó en la composición, en colaboración con Francisco y Salo Loyo, y está incluida en su álbum “33”, lanzado en 2003. Aborda los sentimientos de un hombre que está perdidamente enamorado de su pareja y se deleita con sus besos.