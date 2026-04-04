Diego Torres equilibra su vida con el deporte

El cantautor argentino sigu conectando con el público gracias a su tema “Color esperanza”; es un corredor apasionado, y complementa su quehacer como músico con la disciplina física

Belén Eligio / El Sol de México

Uno de los temas que lo ha llevado a establecer ese vínculo con gente de todas las edades es “Color esperanza”, el cual data de 2001, y ha trascendido gracias a su mensaje positivo.

Esta práctica lo ha acompañado desde sus primeros años de vida, y hoy la considera esencial tanto para su bienestar físico como emocional.

A lo largo de los años esta disciplina se ha mantenido constante en su vida, incluso en medio de las exigencias de su carrera musical. El intérprete explicó que, debido a su ritmo de viajes, el running se convirtió en una actividad accesible:

“Como estoy mucho viajando, no necesito nada. Necesito unas zapatillas, un pantalón corto y salir a correr”, subrayó, y agregó que más allá del aspecto físico, esta actividad se convirtió en una especie de espacio seguro.

“Encontré en correr un lugar ahí tranquilo, para pensar”, e incluso señaló que no tiene inconveniente en salir a correr en la vía pública, aunque procura elegir superficies más suaves que el pavimento para evitar lesiones.

El músculo de la voz

Esta disciplina deportiva también se relaciona con el cuidado que requiere su herramienta principal para desempeñar su profesión: la voz.

Durante las giras es fundamental para él mantener una rutina saludable. Principalmente dormir bien, evitar cambios bruscos de temperatura y realizar ejercicios de vocalización forman parte de su día a día.

“La garganta es como un músculo, como un deportista necesita sus extremidades, nosotros necesitamos mantener el músculo fuerte para afrontar las giras”, detalló.

Actualmente, el equilibrio entre deporte y música es parte fundamental de su vida. Además de correr, disfruta compartir actividades físicas con su familia, especialmente con su hija Nina, a quien describe como “una súper deportista”.

“Agradezco tener salud para poder hacer deporte, de verdad, es muy importante”, aseguró.