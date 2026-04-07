Con su más reciente gira aún vigente, la agrupación ya tiene listo su noveno material en lo musical, solo falta afinar las letras; esperan lanzar nuevas canciones este año

Luis Valdovinos / El Sol de México

Su noveno álbum está musicalmente terminado, a falta de afinar detalles que trabajan en conjunto cuando logran reunirse. La agrupación espera lanzar el disco, o al menos un par de canciones, a lo largo de este año.

A más de dos décadas de su formación, DLD no ha perdido su esencia al momento de iniciar el camino hacia un nuevo disco, que, de acuerdo con el músico, se mantiene basada en la improvisación y el trabajo en conjunto dentro del estudio.

La banda se formó en 1998, pero fue hasta 2003 cuando lanzó su primer material de estudio bajo el nombre Dildo, con el que se dieron a conocer y el cual transformaron a DLD.

Inaugurarán festival

DLD será parte de la primera edición del Vibrante Festival 2026, un nuevo evento que se llevará a cabo el próximo 25 de abril en Campos Tonanitla, Estado de México, donde la banda inaugurará este espacio.