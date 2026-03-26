Kany García mira al corrido como su próximo paso

Luego de abrir la gira y estrenar nuevo álbum "Puerta abierta" en México, la cantante puertorriqueña confesó tener inquietud por incursionar en el corrido

Luis Valdovinos / El Sol de México

"Lo otro que no he hecho nada es con gente más de agrupaciones, como Grupo Frontera, Grupo Firme, o ese tipo de concepto; es algo que tengo en el radar, que quiero hacer y que me coloca también en otro tipo de sonido", añadió.

Nueva era en puerta

Para ese show, y a lo largo del tour, la cantante adelantó que presentará un recorrido por su repertorio, con énfasis en su nuevo álbum, el cual verá la luz el 9 de abril.

Sobre el formato del show, Kany García confirmó que apostará por una dinámica con mezclas de canciones, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de temas posible dentro del repertorio.

"Voy a recurrir mucho a lo que van a ser Medlis y Popurrí y cosas porque si no, no nos va a dar", comentó.