En su cumpleaños, tras una pausa por problemas de salud, la cantante anunció que retomará su carrera con una residencia de 10 fechas en La Défense Arena a partir de septiembre

Luis Valdovinos / El Sol de México

Céline Dion agradece el apoyo de sus seguidores

En el anuncio de sus nuevas fechas, Céline Dion compartió la mejoría en su estado de salud y agradeció el apoyo constante de sus seguidores.

Las entradas para los conciertos en La Défense Arena, con capacidad para 40 mil personas, comenzarán a venderse mediante una preventa cuyo registro finalizará el 2 de abril.

Sin embargo, no todos los inscritos tendrán acceso a la compra, por lo que quienes no sean seleccionados serán enviados a una lista de espera.