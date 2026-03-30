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Gossiplunes, 30 de marzo de 2026

Céline Dion regresa a los escenarios tras problemas de salud: anuncia conciertos en París

En su cumpleaños, tras una pausa por problemas de salud, la cantante anunció que retomará su carrera con una residencia de 10 fechas en La Défense Arena a partir de septiembre

Luis Valdovinos / El Sol de México

Céline Dion agradece el apoyo de sus seguidores

En el anuncio de sus nuevas fechas, Céline Dion compartió la mejoría en su estado de salud y agradeció el apoyo constante de sus seguidores.

Las entradas para los conciertos en La Défense Arena, con capacidad para 40 mil personas, comenzarán a venderse mediante una preventa cuyo registro finalizará el 2 de abril. 

Sin embargo, no todos los inscritos tendrán acceso a la compra, por lo que quienes no sean seleccionados serán enviados a una lista de espera.

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Luis Valdovinos
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