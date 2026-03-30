Céline Dion regresa a los escenarios tras problemas de salud: anuncia conciertos en París
En su cumpleaños, tras una pausa por problemas de salud, la cantante anunció que retomará su carrera con una residencia de 10 fechas en La Défense Arena a partir de septiembre
Luis Valdovinos / El Sol de México
Céline Dion agradece el apoyo de sus seguidores
En el anuncio de sus nuevas fechas, Céline Dion compartió la mejoría en su estado de salud y agradeció el apoyo constante de sus seguidores.
Las entradas para los conciertos en La Défense Arena, con capacidad para 40 mil personas, comenzarán a venderse mediante una preventa cuyo registro finalizará el 2 de abril.
Sin embargo, no todos los inscritos tendrán acceso a la compra, por lo que quienes no sean seleccionados serán enviados a una lista de espera.
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