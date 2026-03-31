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Gossipmartes, 31 de marzo de 2026

La música explora nuevos dueños fuera de la industria tradicional

El rapero colombiano El Kalvo abrió el debate al proponer que sus seguidores se conviertan en accionistas de sus canciones

Gerardo León / El Sol de México

Por ahora, el futuro sigue abierto. Pero algo es claro: la relación entre artistas y fans está cambiando, y la idea de que una canción pueda tener múltiples dueños ya no parece tan lejana como hace unos años.

Tal vez, Anna Wintour, Naomi Campbell o el rey Carlos III no sepan de mí, pero yo sé mucho de ellos. Más de 25 años de trayectoria periodística.

Gerardo Leon
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