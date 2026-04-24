La tercera edición de la Comic Culture Experience arrancó con un acceso anticipado previo a tres días de actividades relacionadas con la cultura pop

Luis Valdovinos / El Sol de México

En los pasillos del recinto se percibió la pasión del fandom por distintas franquicias. Una de las más destacadas fue “Star Wars”, presente con el impulso a “The Mandalorian and Grogu”.

Además, los asistentes pudieron recorrer el “Artists Valley”, espacio dedicado a artistas plásticos y visuales, así como diversas tiendas de coleccionables de múltiples franquicias.

Desde el primer instante de la CCXP, algunos asistentes aprovecharon para lucir sus cosplays, con disfraces inspirados en personajes de diversas franquicias.