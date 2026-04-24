elsoldemexico
Gossipviernes, 24 de abril de 2026

La CCXP arranca con una “Spoiler Night”

La tercera edición de la Comic Culture Experience arrancó con un acceso anticipado previo a tres días de actividades relacionadas con la cultura pop

Luis Valdovinos / El Sol de México

En los pasillos del recinto se percibió la pasión del fandom por distintas franquicias. Una de las más destacadas fue “Star Wars”, presente con el impulso a “The Mandalorian and Grogu”.

Además, los asistentes pudieron recorrer el “Artists Valley”, espacio dedicado a artistas plásticos y visuales, así como diversas tiendas de coleccionables de múltiples franquicias.

Desde el primer instante de la CCXP, algunos asistentes aprovecharon para lucir sus cosplays, con disfraces inspirados en personajes de diversas franquicias.

Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.

Luis Valdovinos
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Javier Orozco

El negocio del streaming en el deporte

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Amenaza a De la Garza fraude inmobiliario

image
Saúl Monreal Ávila

Maru Campos debe ir a juicio político

image
Rubén Moreira

Ya salió el peine o, mejor dicho, el petróleo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES