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Metrópolimiércoles, 15 de abril de 2026

Inauguran el domingo la ciclovía de Tlalpan

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el programa “Mundial Verde con Juego Limpio”

Manuel Cosme

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, adelantó que los participantes, antes de salir en la rodada, elaborarán en la Plaza de la Constitución la bicicleta más grande del mundo.

La jefa de Gobierno reconoció que es necesaria la organización para que personas que jamás han usado el transporte público lo hagan y queden satisfechas.

Al respecto, Brugada Molina llamó a los habitantes de la ciudad a vivir el campeonato mundial de futbol con responsabilidad, una competencia verde y que transformen sus hábitos.

Así, los habitantes de las colonias aledañas al Estadio Banorte recibieron apoyos para instalar equipos de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.

Asimismo, se promoverá la ciudad lacustre con la remodelación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas, donde habrá mobiliario urbano con material reciclado: tratamiento de aguas residuales y captación de agua pluvial.

El programa “Mundial Verde con Juego Limpio”, incluye también reducir el uso de vasos de plástico o de un solo uso a lo menos posible durante los grandes eventos deportivos o artísticos con utensilios reciclables.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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