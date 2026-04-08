El plan B busca reducir privilegios de funcionarios e instituciones, así como reducir el número de regidurías en ayuntamientos

Rafael García

¿En qué consiste el plan B de la reforma electoral?

Entre los cambios que entrarán en vigor, se reducirán las regidurías en ayuntamientos, con un tope máximo de 15 integrantes.

Se limitarán en 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales; se eliminarán bonos y seguros de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel.

Además, se ajustarán salarios en órganos electorales y jurisdiccionales y se recortará en 15 por ciento al presupuesto del Senado de la República.

Con todo esto, se prevé un ahorro de cuatro mil millones de pesos.

El diputado del PT Pedro Vázquez González celebró que esta reforma le devolverá el sentido al ejercicio del poder , estableciendo límites en los privilegios.

Indicó que esta reforma plantea que los municipios no existan estructuras infladas, costosas, alejadas y separadas de la realidad de la gente.

Por su parte, el diputado del PAN Fernando Torres señaló que esta reforma no reducirá privilegios de verdad, pues Morena no ahorrará donde debe ahorrar.

Acusó que quedará de antecedente que el gobierno quiere controlar la autonomía de los estados.

El diputado del PAN Germán Martínez condenó que en este plan B de reforma electoral no se toca la relación de los partidos y las campañas con el narcotráfico.

Luego, el Senado la aprobó pero sin el punto en materia de revocación de mandato.