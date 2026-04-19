Victor Hugo Solano

En un mensaje en redes sociales emitido este sábado, la SRE indicó que esta semana se entrevistó con Johnson "para conversar de los distintos temas de la agenda compartida".

En este marco, "reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera", añadió la dependencia.

Johnson felicitó a Velasco por su nombramiento y le deseó el mayor de los éxitos en su gestión, "mientras seguimos avanzando esta relación bajo el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum".

El Senado de México ratificó el pasado miércoles a Roberto Velasco como nuevo canciller del país, tras haber sido propuesto al cargo por la mandataria Sheinbaum.

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El nuevo canciller, de 38 años, llegó al cargo tras su experiencia previa en el manejo de la agenda diplomática de la región, luego de haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte en la SRE.