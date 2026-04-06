Recursos no son infinitos para atender demandas del campo: Claudia Sheinbaum

El gobierno federal defiende que ha otorgado apoyos y mantiene diálogo con productores, pero advierte límites presupuestales, mientras organizaciones del campo y transportistas acusan falta de soluciones

Pablo Rodríguez

Claudia Sheinbaum indicó que se ha buscado la participación de gobiernos estatales en el respaldo a productores y se han implementado apoyos directos para compensar la baja en precios.

De noviembre a la fecha, dijo, cerca de 45 mil productores han recibido recursos federales de manera directa.

No obstante, reconoció que algunos grupos no están conformes con las medidas adoptadas. “Los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”, subrayó la titular del ejecutivo.

Además detalló que su administración ha impulsado acuerdos con compradores, para priorizar la adquisición de producción nacional antes de recurrir a importaciones.

La presidenta también consideró que ciertas demandas, como la salida de granos del tratado comercial, implican procesos complejos que requieren análisis a nivel económico y comercial.

En un comunicado, la dependencia aseguró que la mayoría de las organizaciones decidió no movilizarse; sin embargo, acusó que algunos grupos mantienen protestas “sin razón alguna”, pese a que existe diálogo abierto.

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista señalaron que la crisis en el sector persiste y advirtieron que la falta de soluciones podría afectar el abasto y los precios de alimentos.

Las organizaciones afirmaron que, tras meses de diálogo, no han recibido respuestas concretas a sus demandas y que la problemática, lejos de resolverse, se ha profundizado.