Tamaulipas se alista para llegada de derrame de hidrocarburo











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Personal de Semar activó el Plan Marina en playa Miramar, donde ya se presentaron los primeros residuos de hidrocarburo. / Foto: Semar

“Es evidente que el derrame nos llegará”, advirtió el presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, Tamaulipas, Felipe Olvera Ramírez, sobre el derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Veracruz y Tabasco desde el pasado 1 de marzo, y que ya está a 50 kilómetros de las playas tamaulipecas.

Rafael Chirinos Aguilar, coordinador regional de protección civil para el sur de Tamaulipas, dijo que ante la cercanía de la denominada marea negra, la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en Playa Miramar, donde ya se presentaron el martes los primeros residuos de hidrocarburo, sin embargo, autoridades locales y federales descartaron que se trate de producto proveniente del derrame registrado en Veracruz y Tabasco, ya que este es de forma más líquida y aceitosa.

“Son manchas que han llegado a la playa, pero la verdad son las que comúnmente llegan. Seguimos sobrevolando la playa, ahorita tenemos dos aeronaves, más personal en tierra. Esa misma labor se está haciendo en la zona costera del norte de Veracruz, por la barra de Tampachichi”, señaló el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 103, Enrique Herrera.

Estos residuos fueron detectados a través de vuelos de drones de la Marina a lo largo de la costa sur de Tamaulipas, colindante con Veracruz, para vigilar el avance del derrame, el cual fue atribuido por la presidenta Claudia Sheinbaum a una empresa privada, deslindando a Pemex del daño ambiental.

Fueron aproximadamente 200 kilogramos de chapopote sólido que fueron retirados el martes por personal de la Semar a lo largo de ocho kilómetros de la costa, incluyendo playa Miramar, en Ciudad Madero.

La preocupación del Consejo Empresarial de Ciudad Madero es por las afectaciones que el derrame de hidrocarburo pueda generar durante las vacaciones de Semana Santa,que comienzan mañana y en la que se dan cita un gran número de personas a la playa Miramar.

“Se han visto marinos limpiando Miramar de chapopote. Este derrame es una nota nacional con un alto impacto en el litoral y es evidente que nos llegará. La autoridad federal está al pendiente; en el caso de Miramar, sabemos que inician las coordinaciones para anticiparse y tener un plan de contingencia entre la autoridad federal y municipal, principalmente”, dijo el dirigente empresarial Felipe Olvera Ramírez.

En total, el grupo interdisciplinario integrado por la Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha retirado 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en Veracruz, así como en Dos Bocas, Tabasco.

Además, calificó de falsa la información difundida por Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, que denunciaron, a través de un mapa interactivo en internet que el derrame se extiende a lo largo de 630 kilómetros y afecta 20 municipios veracruzanos, algunos de los cuales no han sido atendidos.

Desde Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) se desplegaron en las costas de la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, así como en Coatzacoalcos, para realizar labores de limpieza ante la presencia de hidrocarburo en las playas.

La gobernadora Rocío Nahle García anunció que a partir de este jueves entrarán en operación brigadas de limpieza para atender la presencia de trazas de hidrocarburo en las playas de Veracruz y Boca del Río, con el objetivo de mantenerlas en condiciones óptimas para los visitantes.

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