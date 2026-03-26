A la Sombra / Kenia López Rabadán











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que no existe una exigencia social para someter a revocación de mandato a la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que ese mecanismo no debe convertirse en una vía para refrendar el cargo, hacer campaña o promover políticamente a quien gobierna, pues, dijo, las preocupaciones reales del país hoy están en la seguridad, el abasto de medicinas, la atención médica y las carreteras seguras. Además, señaló que en el Senado podría frenarse la propuesta de adelantar ese ejercicio de 2028 a 2027 dentro del llamado Plan B electoral.

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, asistió al pleno del Senado de la República en medio de la tensión política con Morena. Aunque se sentó en un escaño contiguo al del senador Gerardo Fernández Noroña, no hubo saludo entre ambos, luego de que el legislador difundiera previamente videos en su contra, lo que incluso derivó en una sanción del Instituto Electoral de Michoacán. Al mismo tiempo, senadores morenistas arroparon con porras y muestras de respaldo a Raúl Morón, a quien Quiroz denunció ante la Fiscalía de Michoacán por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo.

La agilidad regulatoria en Cofepris será otro tema que se aborde en la revisión del TMEC. En industrias como la farmacéutica y la de dispositivos médicos, los tiempos regulatorios y la compatibilidad con la FDA son un factor clave para la inversión y el comercio bilateral. Las exportaciones de México a Estados Unidos en este sector ronda los dos mil 900 millones de dólares cada año. El llamado aquí es para la Agencia de Transformación Digital que lleva José Merino, para que acelere la digitalización de la agencia sanitaria al frente del doctor Víctor Hugo Borja. Con esto, de paso, se dará un empujón a la inversión que se promueve desde el Plan México.

Con la Semana Santa en puerta, se afinan en todos los estados estrategias para incentivar el turismo mediante paquetes y promociones atractivas para los visitantes. En este contexto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que este periodo vacacional generará una derrama económica de 300 mil millones de pesos a nivel nacional. Por su parte, a partir de este viernes, Caminos y Puentes Federales pondrá en marcha el operativo “Semana Santa 2026”, con el objetivo de garantizar la seguridad en los más de 4 mil kilómetros de vialidades a su cargo; el plan contempla la suspensión de obras que afecten el tránsito, el despliegue de puntos estratégicos de apoyo, la apertura de carriles para atender una demanda estimada de 1.38 millones de cruces diarios, así como la habilitación de carriles exclusivos para pago electrónico.

Ya se hizo pública la convocatoria para la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano 2026, que impulsa a jóvenes mexicanos egresados de la carrera de Arquitectura a continuar con su formación profesional en el extranjero. El mencionado apoyo que brinda Cemex, que lleva Sergio Menéndez, consta de una bolsa de hasta dos millones de pesos para cubrir los estudios y manutención de jóvenes profesionistas que cursen un posgrado en una universidad fuera de México; el límite para postularse es el próximo 22 de mayo.