A la Sombra / Citlalli Hernández

Morena descartó una ruptura con sus aliados electorales y aseguró que mantendrá la coalición con el PT y el PVEM rumbo a los comicios intermedios de 2027, informó su dirigente nacional, Luisa María Alcalde, al señalar que ya comenzaron las mesas de trabajo para empatar los procesos internos del partido con la definición de candidaturas conjuntas; además, destacó la incorporación de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones como parte de la estrategia para fortalecer la organización interna y preservar la unidad de la llamada Cuarta Transformación. “Vamos a ir juntos. No hay tal ruptura. Esta alianza ha sido clave: gracias a ella triunfamos en 2018 y en 2024, tenemos mayoría calificada y hemos logrado reformas constitucionales importantes”, sostuvo.

A la sombra de la aparente concordia oficialista, Manuel Velasco ya puso sobre la mesa lo que realmente está en juego rumbo a 2027: no solo candidaturas, sino la jerarquía interna de la alianza. Cuando el senador advierte que el Verde irá solo en San Luis Potosí si Morena no cede, no está lanzando una excentricidad, sino describiendo con crudeza el estado real de la coalición. Una sociedad donde la cortesía sirve para la foto, pero el poder se negocia con presión, memoria y fuerza territorial. “Lo que nosotros hemos pedido es que se permita que nuestras candidatas y candidatos participen en la encuesta y que se respeten los resultados”, subrayó el político del Verde.

Aunque ya enviaron refuerzos a Morena para revisar el tema de las alianzas, el Partido Verde Ecologista reiteró que revisa la posibilidad de ir en solitario al proceso electoral venidero en varias plazas. El líder del PVEM en la CDMX, Jesús Sesma, incluso ventiló que no hay apertura de Regeneración Nacional ni de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para llegar a un acuerdo; por lo que al menos en la capital competirán en varias demarcaciones con candidatos propios.

*En la Cámara de Diputados no perdonan la licencia de casi un mes que se tomó Sergio Mayer para participar en un programa de televisión. Tres legisladores de Morena presentaron una iniciativa para reformar el artículo 12 del reglamento de San Lázaro. La bautizada “Ley anti Mayer” busca regular las licencias legislativas para evitar que se usen con “fines recreativos o de entretenimiento” y se autorice solo en ciertas condiciones; específicamente, que una enfermedad que impida ejercer el cargo, asumir otro empleo público, postularse a un cargo de elección popular, atender trámites o comparecencias judiciales.

México se mantuvo en 2025 como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio total de bienes y servicios por 976 mil millones de dólares, en momentos en que el Congreso estadounidense ya pone la mirada en la revisión del T-MEC prevista para julio de 2026. Un reporte del Congressional Research Service advierte que la profundidad de la relación bilateral en comercio, inversión y cadenas de suministro vuelve a México un tema prioritario para la agenda legislativa y de supervisión en Washington.

El reporte menciona dos investigaciones iniciadas en febrero de 2026 bajo la Sección 301. La primera es sobre “exceso de capacidad industrial”, es decir, si existe una producción industrial que rebasa la demanda y termina distorsionando el comercio, afectando a fabricantes estadounidenses. La segunda se refiere a la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzado, un tema sensible porque puede derivar en restricciones comerciales más severas si Washington concluye que ciertos productos o cadenas de suministro vinculadas con México incumplen ese criterio. El propio documento precisa que ambas investigaciones podrían resultar en aranceles adicionales a importaciones desde México.

La UNAM y el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” celebraron un convenio que representa un paso decisivo hacia la modernización de la medicina pública en el país. Para el rector Leonardo Lomelí Vanegas esta alianza, con vigencia de tres años, es un compromiso institucional para resolver problemas nacionales mediante la innovación. Con el respaldo del secretario de Salud, David Kershenobich, el acuerdo posiciona al hospital como un laboratorio vivo de alta especialidad, donde la inteligencia artificial será clave para procesar datos clínicos y optimizar diagnósticos.