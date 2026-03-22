Habermas: la consecuencia de pensar con otros











Ciudad de Mexico , 22 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La muerte de Jürgen Habermas no representa únicamente la desaparición de un pensador mayor; señala, con una gravedad silenciosa, la interrupción —o al menos la puesta en suspenso— de una manera rigurosa y exigente de concebir la responsabilidad intelectual.

Con él no sólo se extingue una voz, sino un tono, una ética, una forma de habitar el pensamiento en la esfera pública. En una época dominada por la aceleración, la dispersión y el estruendo de opiniones simultáneas, su figura aparece, retrospectivamente, como la de quien sostuvo, con obstinada lucidez, que pensar no es un acto solitario ni un privilegio retórico, sino una práctica situada, atravesada por la obligación de rendir cuentas ante otros. No se trataba de poseer la razón, sino de hacerla digna de ser compartida.

Habermas pertenece a esa generación marcada por la experiencia radical del siglo XX, para la cual el pensamiento no podía sustraerse de la historia sin traicionarse a sí mismo. La filosofía, en su horizonte, dejó de ser refugio para convertirse en tarea: una forma de asumir la densidad de lo real, de confrontar las fracturas de la memoria, de interrogar los silencios que sostienen las violencias. Pensar, para él, implicaba exponerse a las consecuencias de lo pensado. De ahí que su obra rehúya toda complacencia con la abstracción deshistorizada: es, más bien, una intervención persistente en el presente, una vigilancia crítica de la modernidad y, al mismo tiempo, una defensa de sus promesas no cumplidas. No se trata de abandonar la Ilustración, sino de radicalizarla desde su propia autocrítica.

En esa tensión se inscribe su singular relación con la tradición de la Escuela de Fráncfort. Si Theodor W. Adorno y Max Horkheimer llevaron la crítica a un registro de lúcida desolación, Habermas ensayó un desplazamiento decisivo: sin negar la potencia de ese diagnóstico, buscó reabrir la posibilidad de la razón como espacio de entendimiento. Allí donde la crítica podía derivar en clausura, él propuso una reapertura: la idea de que la racionalidad no se agota en su forma instrumental, que existe —todavía— una dimensión comunicativa en la que el lenguaje no sólo sirve para dominar, sino también para comprender.

Esta apuesta se condensa en una intuición de apariencia modesta, pero de consecuencias vastas: en el acto mismo de comunicarnos, cuando lo hacemos en serio, se inscribe una pretensión de validez. Hablar no es únicamente emitir signos; es comprometerse con lo dicho, ofrecer razones susceptibles de ser aceptadas o refutadas. A esta estructura la llamó racionalidad comunicativa, no como una utopía candorosa, sino como una exigencia normativa inscrita en la práctica cotidiana del lenguaje. Reconocer al otro como interlocutor no es un gesto moral accesorio, sino la condición misma de posibilidad de la vida social.

Su gran obra, Teoría de la acción comunicativa, articula esta intuición en una vasta arquitectura conceptual donde el mundo contemporáneo aparece escindido entre sistema y mundo de la vida. El primero, regido por la lógica de la eficiencia, del dinero y del poder; el segundo, tejido por significados compartidos, tradiciones, formas de reconocimiento. El riesgo, advertía Habermas, es la colonización del mundo de la vida por las dinámicas sistémicas: cuando el cálculo sustituye al entendimiento, la existencia se empobrece, se vuelve opaca, pierde espesor simbólico.

Pero reducir su pensamiento a una construcción teórica sería empobrecerlo. Habermas fue, ante todo, un pensador de la esfera pública. En Historia y crítica de la opinión pública delineó la emergencia de un espacio donde los ciudadanos, en principio, podían deliberar en condiciones de igualdad. Ese ideal —frágil, incompleto, siempre amenazado— constituye el núcleo de su concepción de la democracia: no basta decidir, es necesario justificar; no basta participar, es indispensable argumentar.

De ahí deriva una de sus tesis más exigentes: la legitimidad no descansa en la mera eficacia de las decisiones, sino en la calidad de los procedimientos que las generan. Una norma es legítima en la medida en que podría ser aceptada por todos los afectados en condiciones de diálogo libre de coerción. Esta idea, lejos de ser una abstracción, introduce una incomodidad radical en la vida contemporánea: obliga a ralentizar el juicio, a sostener la escucha, a reconocer que la verdad no se impone, se construye en la fricción del intercambio.

En este punto, su pensamiento roza una dimensión casi existencial: creemos verdaderamente sólo aquello que estamos dispuestos a someter al juicio de otros. La pasión por lo que pensamos no se mide por la intensidad de nuestra adhesión, sino por nuestra capacidad de exponerlo a la crítica. La completud del pensamiento —si es que tal cosa es posible— no consiste en blindarse, sino en abrirse sin diluirse. Pensar al otro sin perder la propia voz: esa es, quizá, la forma más alta de consecuencia intelectual.

No obstante, la grandeza de Habermas no exime de la crítica. Su confianza en las condiciones ideales del diálogo ha sido objeto de objeciones pertinentes. ¿Puede hablarse de comunicación libre en contextos atravesados por desigualdades profundas? ¿Hasta qué punto la fuerza del mejor argumento puede imponerse cuando las condiciones de enunciación están desigualmente distribuidas? Filósofos como Michel Foucault o Jacques Derrida, junto con múltiples voces feministas y poscoloniales, señalaron que el poder no desaparece en el lenguaje; se filtra en él, lo modula, lo condiciona. No toda voz es audible, no toda exclusión es visible.

Lejos de ignorar estas críticas, Habermas dialogó con ellas, las incorporó parcialmente, las enfrentó. Esa disposición al desacuerdo es, en sí misma, uno de sus mayores legados. Su obra no se presenta como sistema cerrado, sino como proceso abierto, susceptible de revisión. En ese sentido, más que una doctrina, su pensamiento constituye una práctica.

Y, sin embargo, hay una consecuencia que permanece con una nitidez incómoda: tras Habermas, el pensamiento crítico deja de ser un atributo opcional para convertirse en condición de posibilidad. Lo que hoy suele enunciarse con ligereza bajo fórmulas como “pensamiento crítico y…” —como si se tratara de un complemento, de una prótesis discursiva que embellece programas, discursos o proyectos— no es sino un uso fallido, cuando no abiertamente ideológico, de aquello que precisamente no admite añadidos. Esa conjunción —ese “y”— delata una incomprensión de fondo: supone que lo crítico es una capa superpuesta, un adjetivo prestigioso, un recurso retórico intercambiable.

Pero en el horizonte habermasiano, lo crítico no se agrega: se presupone. No es un ornamento, es el suelo mismo del pensar. Introducirlo como suplemento equivale a vaciarlo de su potencia, a domesticarlo, a convertirlo en etiqueta académica o en gesto legitimador. En ese sentido, el uso contemporáneo de “pensamiento crítico y…” no sólo es redundante; es, en muchos casos, una forma de neutralización. Se invoca la crítica para evitar ejercerla.

De ahí que uno de los homenajes más exigentes que podemos rendirle consista en resistir esa banalización. No convertir la crítica en consigna ni en ornamento. No reducirla a gesto ni a marca. Asumir que pensar implica necesariamente someter a examen incluso aquello que nos constituye.

En un presente atravesado por algoritmos, por la aceleración de la opinión y por la fragmentación del espacio público, la obra de Habermas adquiere una resonancia renovada. Nunca habíamos tenido tantas voces; pocas veces habíamos escuchado tan poco. La expansión de la expresión no ha ido acompañada de una expansión equivalente de la deliberación. El riesgo ya no es únicamente la falsedad, sino la imposibilidad de construir un horizonte común de sentido.

Frente a este panorama, Habermas no ofrece soluciones técnicas, sino una exigencia ética: reconstruir las condiciones del diálogo. No toda interacción es comunicación, no todo intercambio es entendimiento. Hablar, en su sentido más pleno, implica asumir la responsabilidad de lo dicho, aceptar la posibilidad de ser refutado, reconocer al otro no como enemigo ni como espectador, sino como interlocutor.

En ello radica, quizá, la forma más rara de coraje intelectual que su obra encarna: la capacidad de sostener la complejidad sin ceder a la simplificación ni al cinismo. Su pensamiento nos recuerda que la democracia no es un estado de cosas, sino una práctica siempre inacabada; no un dato, sino una tarea.

Por eso su muerte no convoca únicamente al homenaje, sino a la inquietud. Nos sitúa ante una pregunta que no admite respuestas fáciles: ¿seguimos creyendo en la posibilidad de una razón compartida? ¿O hemos renunciado, en silencio, a esa exigencia, sustituyéndola por la inercia del ruido?

Habermas, en su sentido más pleno, no es la suma de sus conceptos ni la enumeración de sus libros. Es una forma de estar en el mundo: la convicción de que pensar es responder, de que la verdad no se posee, sino que se construye, de que la crítica no es un lujo sino una responsabilidad.