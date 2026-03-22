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Boris Berenzon Gorn

Análisisdomingo, 22 de marzo de 2026

Habermas: la consecuencia de pensar con otros

La racionalidad no se agota en el cálculo: comienza allí donde una palabra puede responder ante otra.”

Y en esa medida, todavía, Habermas nos interpela. Y acaso por eso, también, sigue siendo nuestro contemporáneo.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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