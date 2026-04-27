¿INE en el 2o piso de la transformación?

Luego de que las tres nuevas consejerías fueron elegidas en un procedimiento caracterizado por la opacidad con la que el Comité Técnico y la Cámara de las Diputaciones tomaron decisiones clave sin hacer públicos los argumentos con los que se calificó el subjetivo criterio de idoneidad, las personas elegidas rindieron protesta en la herradura de la democracia para un periodo de nueve años, concretando la colonización de una institución que por más de tres décadas se había convertido en pieza clave para impulsar la consolidación de la democracia mexicana organizando elecciones con altos estándares de calidad y con un arbitraje eficaz de las contiendas electorales.

Las primeras reflexiones del consejero y consejeras designadas reflejan donde está el centro de sus preocupaciones y cuáles son los compromisos que dicen asumir. Así, para el ex Director General de Talleres Gráficos de México que sacó 99 de 100 aciertos en el examen de conocimientos, con nula experiencia en la materia, cobijado por la 4T y señalado como candidato de la presidenta de la República, el “INE debe caminar al lado de las transformaciones que está viviendo la sociedad”.

Veremos qué significan en su actuación cotidiana estas expresiones enmarcadas en la retórica del oficialismo, qué argumentos expondrá para asumir las nuevas formas de la democracia que se viven en el país y cómo se actualizarán las narrativas de la institución.

Lo cierto es que la fisonomía del organismo se ha teñido de guinda, reforzando la mayoría construida por consejerías que han defendido posiciones favorables al oficialismo y donde, en el ambiente interno, se respira el mismo aire de autoritarismo que se vive en el exterior, donde la regla de la colegialidad se rompió en temas cruciales para el funcionamiento institucional, como la designación de personas titulares en las áreas ejecutivas y la definición de posturas sobre temas que deberían consensuarse entre todas las consejerías y hoy solo provienen de la presidencia.

Sí, el INE caminará por los senderos del segundo piso de la cuarta transformación, de la mano de quienes son cercanos al movimiento y no recuperará el carácter ciudadano que ellos mismos le cercenaron, igual que lo hicieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la desaparición del INAI o con la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras, cuyos efectos se empiezan a sentir en la sociedad.

La apropiación del organismo electoral se da en un entorno de precampañas adelantadas de todas las fuerzas políticas que buscan posicionar sus candidaturas a las 17 gubernaturas, pero en condiciones que favorecen a los partidos de la coalición gobernante pese a que no vive su mejor momento, veremos si la nueva integración es capaz de impedir que la cancha se desnivele, de lograr que la competencia sea equitativa y apegada a los mandatos de la Constitución, sobre todo, cuando la Presidenta utilice la tribuna de las mañaneras para denostar a los adversarios y apoyar al morenismo.