La culpa ya no es invisible











Ciudad de Mexico , 29 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El reciente fallo que responsabiliza a plataformas digitales por daños a la salud mental no se limita a señalar a una empresa; castiga a las grandes corporaciones tecnológicas que diseñan entornos adictivos y emocionalmente intrusivos, aquellas que, a través de algoritmos y arquitecturas de atención, priorizan la permanencia del usuario por encima de su bienestar, y lo hace precisamente por haber convertido la experiencia humana en un recurso explotable.

Así, desarma una creencia largamente sostenida: la de que las redes son escenarios neutros donde simplemente ocurre la vida. Lo que emerge, en cambio, es una evidencia más incómoda y más profunda: no habitamos espacios digitales inocentes, sino dispositivos que ordenan la experiencia, modelan la percepción y participan activamente en la construcción de lo que sentimos, pensamos y recordamos. En otras palabras, nos enfrentamos al problema de la responsabilidad cultural y ética de las redes sociales en la configuración de la subjetividad contemporánea.

Durante mucho tiempo nos tranquilizó pensar que el problema estaba en los contenidos, en lo que se dice o se muestra, y no en la forma en que todo eso aparece ante nosotros. Resultaba más cómodo culpar al usuario, a su falta de criterio o a su fragilidad emocional. Pero la discusión ha cambiado. Hoy comenzamos a entender que el entorno importa tanto como el mensaje, que la arquitectura digital no es un fondo pasivo, sino una fuerza activa que orienta comportamientos, intensifica emociones y, en no pocos casos, las explota.

En América Latina, donde la vida pública y privada se entrelazan de manera especialmente intensa, las redes sociales han adquirido una centralidad que rebasa lo tecnológico. Son escenario de reconocimiento, espacio de disputa simbólica, refugio y vitrina al mismo tiempo. En contextos marcados por desigualdades profundas, la visibilidad digital se vuelve una forma de existencia. Estar es aparecer. No aparecer es, en muchos sentidos, no contar.

Por eso el impacto de estas plataformas no puede leerse sólo en términos de consumo mediático. Se inscribe en procesos más hondos: la construcción de la identidad, la experiencia del tiempo, la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a los otros. Cuando la validación depende de cifras como seguidores, reacciones o visualizaciones, la subjetividad corre el riesgo de volverse una superficie en permanente exhibición, ajustada a lo que mejor circula. No se trata de un juicio moral, sino de una constatación cultural.

Y; sin embargo, reducir todo esto a una crítica de las redes sería insuficiente. Lo que está en juego es más profundo: la manera en que lo digital está reconfigurando nuestras formas de conocer, de recordar y de sentir. Es aquí donde las llamadas humanidades digitales dejan de ser un campo especializado para convertirse en una necesidad intelectual.

Las humanidades digitales, en su mejor versión, no celebran la tecnología ni la condenan. La interrogan. Se preguntan cómo los datos se convierten en narrativas, cómo los algoritmos jerarquizan la información, cómo las plataformas producen memoria y también olvido. En lugar de dejarse arrastrar por la velocidad, buscan introducir una pausa crítica: leer los flujos, interpretar las tendencias, devolverle sentido a lo que parece puro movimiento.

Esto resulta particularmente relevante en regiones como la nuestra. América Latina no entra a lo digital desde un terreno homogéneo, sino desde historias atravesadas por desigualdad, violencia y creatividad social. Las redes aquí no sólo conectan, también amplifican tensiones, visibilizan conflictos y, a veces, los exacerban. La circulación de imágenes violentas, la normalización del escándalo y la estetización del riesgo no pueden entenderse sin ese contexto. El problema, entonces, no es sólo tecnológico, es cultural.

Y en ese plano, el reciente fallo adquiere otro significado. No es la solución, pero sí una señal: la idea de que el diseño puede y debe ser cuestionado. Que no todo vale en nombre de la innovación. Que la eficiencia no puede ser el único criterio. En otras palabras, que la tecnología también está sujeta a una ética.

Esto abre una discusión necesaria en México y en la región: qué tipo de ecosistema digital queremos construir. Uno que profundice las lógicas extractivas, ahora aplicadas a la atención y a la emoción, o uno que reconozca la complejidad de la experiencia humana. Responder a esto exige algo más que regulación. Exige imaginación crítica.

Las humanidades digitales pueden contribuir a ese horizonte si asumen su vocación más exigente: no sólo analizar lo que ocurre, sino intervenir en la conversación pública. Traducir la complejidad técnica en preguntas comprensibles, vincular los datos con las historias, articular el conocimiento con la vida cotidiana. No se trata de oponerse a la tecnología, sino de dejar de naturalizarla.

Porque quizá el riesgo más grande de nuestro tiempo no sea la presencia de los algoritmos, sino su invisibilidad. El hecho de que operen sin ser percibidos, de que configuren nuestras decisiones sin que lo notemos, de que se integren a la vida diaria como si siempre hubieran estado ahí.

El fallo judicial rompe, al menos parcialmente, esa invisibilidad. Nos recuerda que detrás de cada interfaz hay decisiones, intereses y modelos de negocio, y que esas decisiones tienen efectos reales, tangibles y, a veces, dolorosos. A partir de ahí, la responsabilidad ya no puede diluirse.

Ni en las empresas, ni en los usuarios, ni en la sociedad en su conjunto. Lo digital dejó de ser un espacio aparte. Es parte de lo que somos. Por eso mismo, merece ser pensado con la seriedad que le damos a cualquier otra dimensión de la vida.