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Boris Berenzon Gorn

Análisisdomingo, 29 de marzo de 2026

La culpa ya no es invisible

“En el siglo XXI, el algoritmo no sólo organiza la información: organiza la sensibilidad.”

Las sentencias, a veces, no sólo resuelven disputas: revelan estructuras. Irrumpen como fisuras en el lenguaje cómodo con el que una época se explica a sí misma.

El punto no es menor: no estamos frente a herramientas, sino frente a entornos diseñados para retenernos. Y ese diseño tiene consecuencias.

Porque pensar lo digital no es sólo dominar herramientas, es comprender sus implicaciones.

Frente a la acumulación incesante de información, proponen algo casi subversivo: detenerse a pensar.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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