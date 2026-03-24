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Samuel García

Análisismartes, 24 de marzo de 2026

El observador / La certidumbre que ofreció Sheinbaum

Hay certidumbre”. Claudia Sheinbaum repitió la frase una y otra vez en la Convención Bancaria. No fue casualidad: fue el eje del mensaje.

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