









Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En un entorno adverso -“fertilizantes 60% más caros” y petróleo arriba de 100 dólares, reconoció,- la presidenta llegó con una oferta para los banqueros: certidumbre para la inversión, particularmente en energía. Lo dijo cuatro veces al detallar su estrategia en generación eléctrica, petróleo y refinación, gas natural y renovables. No es menor: más de 3 billones, de los 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta previstos para el sexenio, se concentrarán en ese sector. Ahí se juega la economía del sexenio.

El telón de fondo del discurso presidencial, es una economía débil. En enero, la actividad industrial se hundió 1.1% mensual, su peor registro en 13 meses, esperando que el comercio alivie la contracción. Para febrero, el Indicador Oportuno anticipa apenas 0.1% de crecimiento económico. Es decir, el año arranca débil, sin tracción. Ya en 2025, la economía apenas logró salir del estancamiento.

A ello se suman finanzas públicas comprometidas y un entorno externo incierto: tensiones geopolíticas, desaceleración en Estados Unidos y la renegociación del T-MEC. En ese contexto, se entiende el objetivo político de Sheinbaum en Cancún: enviar una señal de certidumbre a los capitales privados para detonar inversión en energía e infraestructura, aunque bajo esquemas donde el Estado mantiene el control: cuestión medular para la 4T.

Los objetivos que planteó son ambiciosos: 30 mil megawatts adicionales al 2030, elevar la participación de energías renovables a cerca de 50%, y reducir la dependencia de gas natural de 75% a 50%. El mensaje implícito es claro: sin capital privado, no hay crecimiento. El mensaje explícito fue: ahora sí habrá certidumbre. “Si CFE pone una parte y el privado pone otra… se genera certidumbre de largo plazo”, afirmó. No por nada, dijo, 300 se inscribieron a proyectos bajo esquemas mixtos, frente a apenas 15 en modelos tradicionales.

En una entrevista, el secretario de Hacienda complementó el mensaje: los inversionistas privados recibirán “un trato preferente en los flujos y la tranquilidad de que van a tener como socio estratégico al sector público”. En los pasillos, el tono fue bien recibido: algunos incluso vieron un punto de inflexión en la postura de Sheinbaum.

La duda es si esa certidumbre es creíble. Entre el gobierno de la 4T y los empresarios ha persistido una mutua desconfianza que no se resuelve con diseños financieros. Se requiere certeza institucional: reglas que no cambien, contratos que se respeten, jueces independientes, contrapesos que obligen al poder a cumplir. Como bien dice Ana Laura Magaloni en Reforma, la parálisis de la inversión responde a que “nos hemos quedado sin asideros para la confianza entre el gobierno y los empresarios y sin cimientos para la certeza institucional”.

Ése es el verdadero cuello de botella. Los datos lo reflejan: la inversión acumuló 16 meses de caídas consecutivas a tasa anual, y la confianza empresarial sumó 22 meses de contracción anual, según INEGI. Hay interés -los 300 inscritos a los proyectos lo prueban-, pero no certeza institucional.