Primero bloqueo y después investigo











Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por mayoría de seis votos contra tres, un asunto que deben tener toda nuestra atención. El máximo tribunal del país, consideró como constitucional la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en marzo de 2022 y validó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. Bastará con que existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

La decisión de la Corte abandonó expresamente el criterio que ella misma había sostenido desde 2018, según el cual la UIF solo podía congelar cuentas cuando mediara una solicitud expresa de una autoridad u organismo internacional. Lo que antes se entendía como una facultad excepcional, ahora queda validado como una atribución ordinaria de una autoridad nacional.

El argumento central de la resolución es que el bloqueo de cuentas no constituye una sanción penal, sino una medida precautoria de naturaleza administrativa y preventiva, orientada a proteger el sistema financiero. Bajo esa lógica, no se vulnera la presunción de inocencia porque no se declara culpable a nadie ni se sustituye la función del Ministerio Público. Se trata, según la mayoría de quienes integran a la Corte, de un acto que opera en un plano distinto al penal.

La cuestión no es tan clara y los tres ministros que votaron en contra advirtieron los riesgos. Giovanni Figueroa señaló que el bloqueo de cuentas opera en los hechos como una medida penal, por lo que no debería ejercerse al margen del Ministerio Público y del control judicial. Ciertamente alertaba en la sesión pública de la Corte que cuando a una persona o empresa le inmovilizan sus cuentas bancarias, pierde acceso a su patrimonio de manera inmediata. En otras palabras, dicha medida genera una afectación que trasciende a la vida económica de manera inmediata, esto es, se paraliza el pago de nóminas, proveedores, créditos, rentas, colegiaturas, sin aviso previo y sin posibilidad de prepararse.

Por su parte, Yasmín Esquivel alertó que la ley no define con precisión los supuestos que justifican la medida ni las condiciones que operarán en dicho bloque, lo que abre la puerta a la arbitrariedad. Definitivamente los pronunciamientos de la ministra y ministro no deben quedar en el olvido. Al contrario, son advertencias mayores que nos encontramos frente a un problema serio: la discrecionalidad del Estado sin control.

Y aquí aparece un elemento que agrava la situación. En octubre de 2025, se reformó la Ley de Amparo para prohibir que los jueces federales concedan suspensiones provisionales contra los bloqueos de cuentas ordenados por la UIF. Es decir, no solo se faculta a una autoridad administrativa para privar de sus recursos sin intervención judicial, sino que además está cerrada la única vía de defensa inmediata que el orden constitucional ofrecía. La suspensión provisional en el juicio de amparo, diseñado históricamente como el escudo del gobernado frente a los excesos del poder, queda neutralizado precisamente donde más se le necesita.

Nadie discute la necesidad de combatir el uso de dinero ilícito. El Estado tiene la obligación de hacerlo y debe contar con herramientas eficaces para ello. La UIF reportó que en 2025, recibió más de 27 millones de reportes preventivos del sistema financiero sobre actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero. En ese sentido, es evidente que nos encontramos frente a un problema serio; sin embargo, ello no implica que las medidas que el Estado realice para combatir esa situación generen discrecionalidad frente a la población.

No debemos tener dudas de que la Corte tenía la oportunidad de validar la facultad de bloqueo de cuentas y, mediante una interpretación conforme, condicionar su ejercicio a controles más estrictos: plazos máximos de duración, estándares probatorios para acreditar los indicios y revisión judicial automática. Sin embargo, optó por reconocer la constitucionalidad de la medida sin condicionamiento alguno, confiando en controles posteriores que, en la práctica, llegan cuando el daño patrimonial ya ocurrió.