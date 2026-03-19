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Finanzasjueves, 19 de marzo de 2026

Consumo privado inicia el año con caída en enero y débil repunte en febrero, estima Inegi

El Inegi revisó a la baja su estimación sobre la demanda de bienes y servicios por parte de los hogares mexicanos en el primer mes de 2026

Juan Luis Ramos / El Sol de México

De acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), el gasto de las familias en el país en bienes y servicios cayó 0.6 por ciento en enero en comparación con el mes previo, luego del crecimiento con el que cerró el año pasado.

Asimismo, el Inegi estimó que, para febrero, el consumo de los hogares tuvo una ligera recuperación de 0.1 por ciento a tasa mensual lo que, de confirmarse, daría una señal de debilidad en el arranque del año.

El IOCP presenta una estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), el cual se publica nueve semanas después del mes de referencia.

En su comparación con los primeros dos meses del año pasado, el Inegi anticipó que el consumo mantendría un crecimiento de 4.7 por ciento en enero y de 3.5 por ciento en febrero.

El consumo privado es uno de los pilares de la economía nacional, es clave para entender la demanda interna ya que refleja la demanda de bienes y servicios por parte de la población.

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
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