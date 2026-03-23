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Gossiplunes, 23 de marzo de 2026

Micky Huidobro: irreverente y “funable”, pero nunca rajón

El bajista de Molotov presentará en el festival Tecate Pa’l Norte su proyecto individual Gentleman del Rock, en el que combina la irreverencia y crítica social que caracteriza su carrera

Kevin Aragón

Cancelando y descancelando

Las canciones evocan los pensamientos que ha tenido Huidobro sobre la huella que ha dejado en el rock junto a Molotov, a veces polémica e hiriente, como fue con el tema “Puto”.

“El lenguaje está para utilizarlo. Hay palabras y conceptos que no son específicamente para una sola acción o personajes. Es interesante poder construir con el idioma, con la música es lo mismo que también es un idioma.

Desde su trinchera, sin ser activistas

¿Y Tito?

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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