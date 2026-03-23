









Ciudad de Mexico , 23 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Micky Huidobro no solo es el bajista de Molotov, ahora también es "El Gentleman del rock" / Foto: Micky Huidobro

En un mundo en que cada vez se hacen más virales “ladies” y “lords”, aparece “El Gentleman del Rock”. Se trata del proyecto en solitario del bajista Micky Huidobro, quien se presentará como parte del line up de Tecate Pa’l Norte, con toda la irreverencia y crítica social que lo ha caracterizado a lo largo de toda su carrera.

“Yo estoy diciendo las cosas por las que debería estar funado desde hace 30 años con Molotov”, dice el músico en entrevista virtual con El Sol de México, en la que aparece con un curioso fondo de pantalla donde se le mira plácido, más allá de la estratósfera.

“Solo que ahora creo que, comparado con toda la bola de gandallas que hay en la calle y en los curules de las casas de gobierno de México y de todo el mundo, es absolutamente fresa. Antes hacer rock and roll era lo más maldito, pero hoy es un dulce para un niño, comparado con lo que hacen todos estos políticos”, agrega Huidobro, crítico e irónico consigo mismo y la realidad que describe.

Pero más que una continuidad, Huidobro ve este proyecto en solitario como “una escapatoria musical”, que le ha permitido —en medio de los compromisos por la gira del XXX aniversario de Molotov— regresar a componer desde el bajo, instrumento en el que se siente mucho más cómodo.

Esto es un aliciente para retomar el proceso creativo de sus inicios como músico, cuando recién comenzó su carrera como parte del grupo La Candelaria, en el que se vio obligado a inventar riffs de bajo, por las condiciones de la banda. Solo que ahora, con toda la experiencia que la vida le ha dado, da por resultado en un “show más movidito”, con gritos, rapeos, distorsiones y riffs que ahora puede explotar con toda su energía.

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Así, el disco aborda temas distintos, que pueden parecer tan banales como ser víctima del “Mal del puerco” y sospechar que hay una “Misa negra” en un vecindario; hasta el atreverse a mandar a decir “Deschiga tu Madre”, a todos los que ofendió con las letras de Molotov, como si con decirlo todo quedara olvidado: “Soy un ser humano y como todos la he cagado/ pero ahora como soy mago, miren cómo la descago”, versa el disco “Gentleman del Rock”.

“Una de las cualidades que tengo y tiene Molotov es que podemos mandar a chingar y a deschongar a su madre a quien sea. Así nos dimos a conocer. Así que esta canción es un poquito superar eso desde la risa y ponerlo en nuestra visión. Nosotros también tenemos derecho a ‘rechingar a la madre’”, dice ente risas.

“Creo que el tratar de limitar a las viejas generaciones, como lo están haciendo las nuevas, pues están acabando un poco con la libertad de hacerlo. Al contrario, están reprimiendo o censurando, lo que para mí no es válido, aunque tal vez para el otro 90% de la población lo sea, pero no lo sé y la verdad es que tampoco me importa”, apunta Huidobro.

Para Huidobro la experiencia de celebrar los 30 años con Molotov ha sido a veces como una pesadilla y otras como una gran diversión. La primera se debe a que, a los 52 años, hacer viajes de cuatro mil kilómetros significa un triple esfuerzo. Además, sigue habiendo circunstancias como el dinero, las enfermedades y las gestiones que se siguen sintiendo como en la canción “Amateur”. Pero todo se compensa cuando “ves el cariño de la gente”.

Como banda que ha sido señalada por fanáticos e intelectuales, entre ellos Juan Villoro, como un parteaguas transgresor y crítico del poder, Huidobro asegura que era un síntoma compartido por todos los integrantes de la histórica banda de rock, sólo que ellos lo hicieron desde un estilo transgresor.

“Hacía falta alguien que le hiciera frente con el lenguaje a las cosas y a las problemáticas del país sin llegar al activismo, porque nosotros realmente nunca hemos tenido una parte de activismo. Tenemos una trinchera bien clara, en la que no es necesario irse a meter a una manifestación.

“Nuestros proyectiles son canciones, micrófonos y acordes”, dice Huidobro, quien asegura que las reciente rencillas con el gobierno de la Cuarta Transformación, se deben a que ellos han permanecido críticos y firmes. “Aunque me vez ahorita así, en el espacio, tengo las patas muy largas y firmes en la tierra”, bromea el músico.

Después del anuncio de que Tito dejaría los escenarios para atender su salud tras problemas de adicciones, se le preguntó sobre la salud del guitarrista de Molotov: “Tito es un genio. Está pasando por un proceso, la última operación se la hicieron hace semana y media.

“Lo que tiene es que se está dedicado a su cuerpo, a mejorar, a estar bien. Y obviamente la banda lo espera, la gente lo quiere mucho y pregunta mucho por él. Lo que vivimos hoy como Molotov también lo vivimos a través de sus canciones. No podemos salir a tocar a un escenario sin tocar rolas como ‘Here We Kum’ o ‘Puto’, que son de su autoría.