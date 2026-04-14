The Rolling Stones tiene disco en puerta

El grupo lanzó un vinilo de edición limitada con la canción “Rough and Twisted”, no se espera que salgan de gira

EFE

El único adelanto disponible para todos los públicos fue publicado en la cuenta anónima Thecockroaches2026, (las cucarachas), nombre con el que los Stones ya han jugado en el pasado para lanzar anuncios o mensajes no oficiales.

De hecho, en las últimas semanas aparecieron en el barrio londinense de Camden unos extraños mensajes anunciando la aparición de un nuevo disco de ‘The Cockroaches’, sin mayores detalles.

Las escasas imágenes publicadas muestran a un hombre del que no se ve el rostro en el momento de poner el vinilo mencionado. La camiseta negra que lleva puesta dice “¿Quién diablos son Las Cucarachas?”.