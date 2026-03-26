Senado aprueba en lo general el plan B sin revocación de mandato

La mayoría oficialista avala la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin la revocación de mandato. El PT se desmarca y frena el cambio constitucional clave

Rafael Ramírez / El Sol de México

La aprobación en lo particular se concretó al filo de la medianoche con 87 votos a favor del bloque oficialista y 41 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Horas antes, desde tribuna, el senador y dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, marcó la postura de su bancada que sepultó el espíritu del Plan B:

“Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”.

Al tratarse de una reforma constitucional, se requería mayoría calificada, la cual el bloque oficialista no alcanzaba sin los votos del PT.

El apartado eliminado contemplaba no sólo empatar la revocación con la elección de 2027, sino permitir que la persona sujeta a este ejercicio pudiera promover el voto a su favor.

Con su exclusión, el mecanismo de revocación de mandato permanece sin cambios en la Constitución.

Ajuste para salvar la reforma

Tras el anuncio del PT, desde Morena se dijo que la eliminación del artículo 35 fue presentada como una decisión estratégica.

El coordinador del partido en el Senado, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que el ajuste permitió preservar el núcleo de la reforma, enfocado en medidas de austeridad y reconfiguración institucional.

No obstante, el episodio representa un nuevo revés legislativo para el Ejecutivo federal, luego de que el pasado 11 de marzo la oposición frenó un primer intento de reforma electoral en la Cámara de Diputados.

Sin ruptura, pero con fisuras

Pese al desacuerdo, el PT negó una fractura en la coalición oficialista y reiteró su respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dirigencia petista aseguró que el acompañamiento se mantendrá durante el sexenio y rumbo a 2030, aunque dejó clara su oposición a modificar las reglas de la revocación de mandato.

Lo que sí avanza

Sin el componente de revocación, el plan B avanzó en su vertiente de austeridad. Entre los cambios aprobados destacan:

Debate polarizado

Durante la discusión, la senadora del PAN, Mayuli Martínez Simón, lanzó críticas al oficialismo en torno a su intento de reformar la revocación:

“Se está llevando la chingada a su partido y por eso quieren sacar a la Presidenta a las elecciones”.

En contraste, el senador Waldo Fernández González defendió el dictamen y el respaldo del Partido Verde:

“Estamos del lado de la gente, respaldamos esta reforma y respaldamos a nuestra presidenta”.

Moción rechazada y trámite pendiente

Al inicio del debate, el Pleno desechó una moción suspensiva presentada por el senador panista Agustín Dorantes, con 77 votos en contra y 39 a favor, lo que permitió continuar con la discusión.