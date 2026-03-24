Senado convoca a reunión de comisiones para iniciar discusión sobre el Plan B

El dictamen mantiene el tope de gasto de congresos locales, la reducción al presupuesto del Senado y que la revocación de mandato pueda ser en 2027

Cristóbal Morales

En donde sí hubo cambios fue en el tema de los Ayuntamientos. El dictamen dice que el número de regidurías por Cabildo será de acuerdo a la población del municipio, por lo que quita el piso de cinco regidores, pero mantiene el techo de 15.

El documento menciona que los ahorros derivados de los ajustes en el número de regidurías se mantengan en el ámbito municipal para fortalecer servicios públicos y obra local.

También añade de manera explícita una cláusula de paridad de género que deberá cumplirse en la conformación de los órganos municipales.

Asimismo, el plan B busca reforzar los principios de paridad de género, junto con la perspectiva de género e igualdad en el acceso y ejercicio del poder público municipal.