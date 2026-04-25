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Méxicosábado, 25 de abril de 2026

Torre Centinela, el tecnológico brazo de la ley

Ricardo Holguín / El Heraldo de Chihuahua

Desde el piso 16 de la torre se monitorean alrededor de 10 mil cámaras entre fijas, móviles, lectoras de placas, de reconocimiento facial y drones que en tiempo real se visualizan en las pantallas y computadoras del centro de mando.

4 mil millones de pesos fue la inversión del proyecto Centinela, que incluye la edificación de la torre y los 13 subcentros, así como la instalación de cámaras y arcos en carreteras

Drones, antidrones y escorpiones

Alimentan 13 subcentros al cerebro central

El inicio del experimento

No había modelos que mostrar ni ejemplos que replicar. Era una apuesta a ciegas por un cambio de paradigma: transformar a la policía municipal en una institución capaz no solo de reaccionar, sino de generar inteligencia, investigar y anticiparse al delito.

Torre Centinela redefine el corazón de Juárez

El edificio de 113 metros de altura contará con helipuerto y albergará el cerebro logístico de seguridad del estado, enlazando subcentros y las miles de cámaras de videovigilancia.

El complejo incluirá salas de juntas, despacho del secretario y la gobernadora, un sistema para inhibir drones, planta tratadora de agua para reutilización y un estacionamiento anexo de seis niveles.

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