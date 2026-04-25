Torre Centinela, el tecnológico brazo de la ley

Durante años, en Chihuahua la seguridad se midió en patrullas, armas largas y hombres desplegados en el terreno. Hoy, esa lógica empieza a mudarse a las pantallas. Desde una torre de 21 pisos en Ciudad Juárez, la Plataforma Centinela concentra 10 mil cámaras, 75 drones, lectores de placas, reconocimiento facial y una red de 13 subcentros que vigilan ciudades, carreteras y cruces fronterizos en tiempo real

Más de 247 mil hectáreas de llanuras, bosques, barrancas, desierto y caminos rurales, con climas extremos y poblaciones dispersas. Ese es el territorio que deben controlar las corporaciones policiacas en Chihuahua, donde el crimen organizado no solo trafica drogas, armas y personas, sino que también depreda los bosques, roba agua, ganado, nuez, manzanas y extorsiona a las mineras por permitirles operar.

En la data de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sin el narcotráfico —cuyas ramificaciones lo hicieron evolucionar al crimen organizado— la incidencia delictiva se reduciría 90 por ciento, porque homicidios, desapariciones, lesiones, asaltos, robos, fraudes y lavado de dinero están asociados a ese factor.

Por décadas se apostó por dirigir los presupuestos al armamento policiaco, aumentar sueldos y prestaciones de los agentes, endurecer los filtros de control y confianza a nuevos elementos y revisiones periódicas a los que ya están. Desde 2021, la actual administración perfiló la estrategia hacia la tecnología como un arma potente cuya mira es el equipamiento y el gatillo, la información.

A cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) desde hace cuatro años se estructuró la Plataforma Centinela a nivel estatal y empezó por la colocación de cámaras en los principales municipios, vías de comunicación y puentes, además de los penales.

En Chihuahua, al ser una entidad colindante con Estados Unidos, existe un gran interés por parte de los grupos criminales que buscan expandir sus actividades ilícitas donde son más redituables, lo que ha generado que al año cerca de mil 500 a dos mil 800 personas pierdan la vida por conflictos entre organizaciones criminales.

El tendido de fibra óptica se trazó en función de 13 de los 67 municipios por su posición estratégica, un circuito cerrado para controlarse desde la Torre Centinela, que es el centro de operaciones construido en Ciudad Juárez y que a finales del mes pasado comenzó a funcionar.

La Plataforma Centinela se planea durante la gestión municipal de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, con la implementación de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) / Foto: Cortesía SSPE

Si el personal de monitoreo de la SSPE detecta la comisión de un delito o son alertados de una persecución en progreso, se enfocan en el seguimiento, mientras el equipo de inteligencia policíaca en el piso 17 revisa las imágenes hacia atrás y, si tiene implicaciones federales y binacionales, se alerta a los elementos de la FGR, Guardia Nacional, FBI, CBP o DEA instalados en el piso 18.

Gilberto Loya, titular de la SSPE, explicó que las cámaras instaladas en la mayoría de los municipios tienen la capacidad de brindar seguimiento antes, durante y después de los hechos, y se adquirió equipo que permitiera capturar imágenes en alta resolución para la identificación de rostros y nitidez para distinguir placas y características de vehículos en cuestión de segundos.

“Entre las 10 mil cámaras instaladas, cerca de 3 mil son tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom), que son de vigilancia o video, rotan y hacen acercamientos de forma remota, además de abrir la imagen a un campo amplio de cobertura y distancia. Esto hace la diferencia, porque en campo los agentes obtienen imágenes claras sobre cualquier eventualidad antes de irrumpir en el lugar”, subrayó Loya Chávez.

Para Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública estatal, el reto principal es que ningún punto del territorio quede fuera de esta red de vigilancia / Foto: Cortesía SSPE

El equipamiento tecnológico no fue una casualidad, sino que respondió a eventos de alto impacto social como el llamado Jueves Negro, una jornada de extrema violencia que estremeció a Ciudad Juárez el 11 de agosto de 2022, caracterizada por ataques orquestados por el crimen organizado contra la población civil. Resultó en la muerte de 11 personas, múltiples incendios de negocios y balaceras, provocando el cierre masivo de comercios y escuelas, marcando la memoria de la ciudad.

De acuerdo con la SSPE, cientos de cámaras de este tipo se instalaron en postes situados en puntos estratégicos, así como las fijas que complementan los rastreos y la calidad de las imágenes, con lo que pueden complementar la información y el material probatorio para las carpetas de investigación. La idea fue planeada para intervenir en cualquier situación que ocurra en el momento, investigar y poder reconocer fácilmente a las personas involucradas en un ataque armado o un delito de alto impacto.

La Plataforma Centinela en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un modelo de seguridad a nivel global / Foto: Cortesía SSPE

En este despliegue de vigilancia también se instalaron 4 mil 800 cámaras fijas, que acompañan a las PTZ en la cobertura de imágenes y, aunque no son móviles, tienen mayor alcance de distancia y capacidad de resolución. Asimismo, la Secretaría instaló mil 791 cámaras lectoras de placas en diferentes zonas de mayor concurrencia y en tramos carreteros con el fin de obtener cualquier cruce de vehículo.

Gilberto Loya indicó que con estas herramientas es posible introducir un número de placa y rastrear el momento en que esa unidad pasó por alguna de las cámaras, establecer quién la conduce, su ruta y horarios, información indispensable para un seguimiento puntual mientras los elementos policiacos se trasladan a ese punto.

Con el cruce de información se detecta incluso si la matrícula es sobrepuesta al no corresponder con las características de la unidad, ya que la plataforma rastrea hasta el número de serie que, al no coincidir, lanza una alerta entre corporaciones para su localización Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE)

A su vez, existen 40 cámaras remotas que amplían el margen de cobertura, sobre todo en sitios poco transitados que pueden complementar cualquier investigación, a la par de 74 drones que maniobra la SSPE para seguir con los recorridos de vigilancia.

La Plataforma Centinela tiene la capacidad de incorporar a su nube sistemas de vigilancia de la ciudadanía y ya se han sumado establecimientos comerciales e instituciones educativas, con lo que se amplían los puntos de vigilancia y los recorridos virtuales que pueden realizar los agentes de seguridad.

Más allá de las miles de cámaras fijas instaladas en todo el estado, la Plataforma Centinela no se limita a observar; se mueve, se desplaza y actúa. En tierra y aire, un entramado de 2 mil 395 dispositivos móviles refuerza los operativos de seguridad con vigilancia en tiempo real, tecnología de análisis y capacidad de respuesta inmediata.

Los escorpiones son centros de mando sobre ruedas que cuentan con sistemas de videovigilancia, lectores de placas, reconocimiento facial y enlaces directos con los subcentros de mando y la Torre Centinela / Foto: Cortesía SSPE

Los escorpiones son unidades móviles que funcionan como centros de mando sobre ruedas. Integran sistemas de videovigilancia, lectores de placas, reconocimiento facial y enlaces directos con los subcentros de mando y la Torre Centinela. Gracias a ellos, una zona crítica puede pasar de no tener presencia operativa a estar completamente monitoreada en cuestión de minutos.

Diseñados para operar en lugares donde la presencia fija de agentes es complicada —como ocurrió tras la masacre de Cerocahui—, los escorpiones se instalan en puntos estratégicos: eventos masivos, corredores comerciales o zonas de alta afluencia. Pueden funcionar de forma autónoma, alimentados por paneles solares o generadores, sin necesidad de personal permanente en el sitio. Desde ahí se coordina la vigilancia, se procesan datos en tiempo real y se activa la respuesta policial.

En Cerocahui, una localidad que carece de redes de comunicación, enclavada en la Sierra Tarahumara a más de 400 kilómetros de la capital del estado, fue desplegada esta herramienta para evitar que se repitiera una tragedia como la ocurrida el 20 de junio de 2022, cuando fueron asesinados los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Osvaldo, a manos del Chueco, líder criminal que asolaba la región.

Alimentados por paneles solares, los escorpiones operan en lugares donde no hay presencia de agentes de seguridad y pueden trabajar de forma autónoma / Foto: Cortesía SSPE

Además de su labor operativa, los escorpiones cumplen una función disuasiva visible durante operativos como el Buen Fin, torneos deportivos o despliegues en regiones fronterizas como Ciudad Juárez y Ojinaga. En otros contextos, su labor es más silenciosa pero igual de relevante: permanecer de manera constante en zonas sensibles.

En el aire, la estrategia se amplía. La SSPE opera 75 drones que complementan los patrullajes terrestres. Estas aeronaves, de gran alcance y equipadas con cámaras de alta resolución, permiten vigilar zonas de difícil acceso, seguir objetivos en movimiento y documentar operativos sin ser detectadas con facilidad.

Su uso no es casual. De acuerdo con Gilberto Loya, los drones se despliegan en momentos clave: persecuciones, cateos, investigaciones o patrullajes estratégicos. Desde el cielo amplían el campo de visión de la Plataforma Centinela y reducen los márgenes de error en la toma de decisiones.

Pero el dominio tecnológico no termina ahí. En un contexto donde los grupos delictivos también han incorporado drones a sus operaciones, la corporación estatal ha integrado sistemas antidrones para neutralizar estas amenazas. Se trata de equipos que operan mediante la emisión de frecuencias que interfieren la señal de los drones usados para actividades delictivas. Al hacerlo, pueden obligarlos a regresar a su punto de origen o incluso a aterrizar de manera forzada en la zona donde son intervenidos. En términos prácticos, representan un escudo electrónico que protege a los elementos en campo frente a ataques o labores de vigilancia ilegal.

Las cámaras brindan seguimiento antes, durante y después de los hechos delictivos - Foto: Cortesía SSPE Se instalaron cámaras de videovigilancia en arcos carreteros - Foto: Cortesía SSPE Se colocaron cerca de 3 mil dispositivos de vigilancia o video tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom) que rotan y hacen acercamientos de forma remota - Foto: Cortesía SSPE

La seguridad en Chihuahua ya no depende únicamente de patrullas en campo o reportes ciudadanos. Hoy, la información se mueve en tiempo real, viaja entre regiones y se concentra en un solo punto: la Torre Centinela, el nodo donde convergen datos, imágenes y decisiones.

En el corazón de este modelo operan 13 subcentros distribuidos estratégicamente en el estado. Cada uno funciona como un ojo digital que observa, analiza y comparte. Todo lo que captan —desde el paso de un vehículo hasta un comportamiento sospechoso detectado por Inteligencia Artificial— se procesa de inmediato y se envía a la Torre Centinela, donde la información se convierte en acción: investigación, prevención o reacción policial.

Actualmente, 11 de estos subcentros están concluidos y en operación. Mientras la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez, entra en su fase final, es el C7 el que centraliza la información y coordina los esfuerzos. Sin embargo, el objetivo es claro: concentrar el 100 por ciento de los datos en esta torre, concebida como el cerebro de toda la Plataforma Centinela.

En la Torre Centinela se realiza el monitoreo de al menos 10 mil cámaras entre las que se encuentran dispositivos fijos, móviles, lectores de placas, de reconocimiento facial y drones / Foto: Cortesía SSPE

De acuerdo con la SSPE, estos subcentros no son simples salas de monitoreo. Se trata de plataformas tecnológicas de alto nivel que integran inteligencia artificial, cámaras de última generación y vigilancia las 24 horas del día. Desde ahí se enlazan cientos de dispositivos: cámaras urbanas, arcos carreteros capaces de identificar vehículos automáticamente, drones y reportes de agentes en campo.

La lógica es territorial. Cada subcentro no solo vigila su municipio, sino que extiende su cobertura a regiones completas. En el norte, el subcentro de Ciudad Juárez articula la vigilancia de municipios como Ascensión, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe y Villa Ahumada, cubriendo prácticamente toda la franja fronteriza.

Coordinación binacional En el piso 18 operarán de manera conjunta elementos de la FGR, Guardia Nacional, FBI, CBP y DEA para coordinar operativos en la franja fronteriza

Hacia el occidente, el nodo ubicado en Cuauhtémoc se convierte en puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, al monitorear municipios como Guerrero, Bachíniva, Ocampo, Cusihuiriachi, Nonoava y Riva Palacio, entre otros.

En la zona centro-sur, los subcentros de Chihuahua, Delicias, Camargo y Jiménez amplían su alcance a por lo menos 17 municipios colindantes, formando una red que permite ampliar el radar de vigilancia y acortar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente.

Será sede del centro de mando interinstitucional, en donde elementos de la DEA, FBI, CBP y autoridades estatales intercambiarán información para coordinar operativos y despliegues en la franja fronteriza / Foto: Enrique Castillo / El Heraldo de Juárez

La cobertura también alcanza regiones complejas y de difícil acceso. En la sierra, puntos como Bocoyna y Guachochi permiten dar seguimiento a municipios como Urique, Chínipas, Guazapares, Batopilas y Morelos. En tanto, la frontera este se refuerza con el subcentro de Ojinaga, que vigila Coyame y Manuel Benavides.

Aún hay zonas en expansión. En el sur del estado se analiza la instalación de un subcentro en Guadalupe y Calvo o, en su caso, en Balleza, lo que permitiría cerrar el cerco de vigilancia en una de las regiones más extensas del territorio.

El secretario de Seguridad Pública ha señalado que la ubicación de estos subcentros responde a una planeación estratégica que busca la cobertura total del estado. La meta es ambiciosa: que ningún punto del territorio quede fuera del alcance de esta red de vigilancia. Incluso, algunos municipios que no estaban contemplados inicialmente han decidido sumarse al modelo mediante inversión propia, ampliando así la infraestructura y el alcance operativo de la plataforma.

La historia de la seguridad tecnológica en Chihuahua comenzó como una apuesta. En 2016, durante la administración municipal encabezada por María Eugenia Campos, se gestó la idea de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), pero fue hasta abril de 2018 cuando arrancó formalmente su primera etapa. Gilberto Loya, entonces director de Seguridad Pública Municipal, fue el impulsor de esta iniciativa.

Los resultados comenzaron a hablar por sí solos. Tras una segunda etapa en 2020, en plena pandemia, el sistema ya integraba cámaras inteligentes, lectores de placas, drones, dispositivos biométricos y una red que incluso permitía a ciudadanos y negocios conectar sus cámaras gratuitamente. Este ecosistema tecnológico derivó en un cambio tangible: el semáforo delictivo pasó de un tutifruti de colores en 2016 a un escenario predominantemente verde hacia 2019 y completamente verde al cierre de la administración en 2021. Además, se creó un grupo de detectives dentro de la Policía Municipal, reconocido internacionalmente, consolidando la idea de que la inteligencia policial podía construirse desde lo local.

Hasta ahora, la Torre Centinela recibe información de 11 subcentros, actualmente en operación, que se enlazan con cientos de dispositivos de videovigilancia a lo largo y ancho de la entidad / Foto: Enrique Castillo / El Heraldo de Juárez

Ese modelo, que en su momento fue igual de disruptivo que cualquier innovación actual, se convirtió en la base de una transformación mayor. Con la llegada de Campos a la gubernatura y Loya como secretario estatal, la visión escaló a todo Chihuahua con la Plataforma Centinela. A diferencia del PECUU, Centinela integra una red neuronal que potencia el análisis en tiempo real y ha colocado al estado como referente global. Así, lo que inició como un experimento municipal incomprendido evolucionó en pocos años en un modelo de seguridad de clase mundial, donde Chihuahua pasó de aprender solo a convertirse en ejemplo para policías de todo el mundo.

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Lo que comenzó como un proyecto de infraestructura estratégica en materia de seguridad terminó por convertirse en un parteaguas urbano, económico y simbólico para Ciudad Juárez. La Torre Centinela, de 21 pisos, no solo destaca por su envergadura arquitectónica, sino por el efecto dominó que detonó en el corazón de la ciudad, en el estado de Chihuahua y en la dinámica binacional con Estados Unidos.

Así lo reconoce Gilberto Loya, quien desde 2024 se ha encargado de la construcción de la torre de seguridad más equipada de Latinoamérica. Desde su concepción, el proyecto fue diseñado bajo estándares de infraestructura inteligente bajo la firma del arquitecto Sordo Madaleno, pues fue planeada considerando las condiciones climatológicas extremas de la región, particularmente los fuertes vientos característicos de la frontera, así como las condiciones del subsuelo en la zona centro de la ciudad.

Desde el piso 18, se monitorean las cámaras instaladas en los principales municipios, vías de comunicación, penales y puentes / Foto: Cortesía SSPE

Al exterior, la Torre Centinela es un edificio imponente, claramente visible desde ambas naciones, y se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos de la frontera. Ha comenzado a impulsar la construcción vertical en Juárez, incrementando la plusvalía de varias zonas económicas.

Beneficio colateral: Su construcción detonó un efecto dominó en el Centro de Juárez: incrementó la plusvalía de inmuebles, impulsó la construcción vertical y rehabilitó espacios abandonados

Loya explicó que en el piso 18 será el centro de mando interinstitucional, donde se tiene contemplada la presencia de elementos de la DEA, FBI, CBP, así como autoridades estatales, quienes compartirán información, coordinarán operativos y realizarán despliegues dentro de la franja fronteriza, tanto en México como en Estados Unidos.

Para su construcción fue indispensable generar estructuras metálicas, excavar más de 25 metros de profundidad y colar pilares de más de 100 metros de cimentación, lo que permitirá que el edificio cuente con suficiente estabilidad, incluso para soportar un movimiento sísmico.

La inversión fue superior a los 4 mil millones de pesos, pero además de la construcción de la torre, la inversión contempla la cobertura e instalación de 13 subcentros, miles de cámaras, decenas de arcos y todo el equipamiento que integra la Plataforma Centinela, lo cual tiene una garantía por parte de la empresa Seguritech de cubrir daños o imperfecciones sin generar cargo extra al estado.

Loya dijo que su estructura no solo responde a criterios de modernidad, sino a exigencias técnicas que garantizan estabilidad, eficiencia energética y operación estratégica para atender temas de inseguridad en Juárez y en el resto del estado.

La torre más equipada de Latinoamérica tuvo una inversión de 4 mil millones de pesos / Foto: Enrique Castillo / El Heraldo de Juárez

“A la par de su construcción se ejecutaron obras complementarias que modificaron el entorno urbano inmediato. La instalación de una planta eléctrica en una línea que viene desde el Chamizal fortaleció el suministro energético en el sector, reduciendo vulnerabilidades y mejorando la capacidad operativa en una de las zonas con mayor carga. Asimismo, la modernización del sistema de drenaje impactó de manera directa en el Centro Histórico, corrigiendo deficiencias acumuladas durante años”, aseguró.

Además, mencionó que la torre cuenta con su propia planta de tratamiento de agua, lo que permite equilibrar el consumo hídrico y reducir la presión sobre la red municipal, y la convierte en un edificio sustentable al tratar el agua que utilizará.

Pero el impacto más visible no está únicamente en su estructura, sino en lo que provocó a su alrededor. El Centro de Juárez, durante décadas marcado por el rezago y el abandono de viviendas, comenzó a experimentar un proceso de revalorización: la plusvalía de inmuebles en la zona se incrementó, negocios tradicionales encontraron nuevas oportunidades y espacios que antes acumulaban basura o permanecían cerrados comenzaron a rehabilitarse.

Durante un recorrido, Gilberto Loya muestra la distribución de la Torre Centinela que cuenta con 21 niveles / Foto: Enrique Castillo / El Heraldo de Juárez

Loya explicó que a la llegada de la Torre Centinela, comerciantes y empresarios locales participaron en mesas de trabajo para acompañar la transformación, generando una dinámica de corresponsabilidad que impulsó la recuperación urbana.

La influencia de la torre también se extendió al modelo de crecimiento de la ciudad. El proyecto se convirtió en un referente que estimuló la construcción vertical, tanto habitacional como comercial, marcando una tendencia distinta en el desarrollo urbano de Juárez. La confianza de inversionistas locales y regionales se fortaleció, detonando nuevas apuestas inmobiliarias y ampliando la derrama económica en distintos sectores.

En el plano estatal, la infraestructura representa un músculo funcional que permite diseñar estrategias focalizadas para sectores específicos, fortaleciendo la capacidad operativa y de coordinación en una de las regiones más estratégicas del país. La frontera no es solo una línea geográfica, sino un punto neurálgico para la economía nacional, aseguró Loya.

La Torre Centinela adquiere una dimensión binacional. Su ubicación en uno de los cruces más dinámicos del continente refuerza la relación operativa y tecnológica con corporaciones e instituciones de Estados Unidos, consolidando a Juárez como un nodo estratégico en la frontera norte Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE)

Además, el proyecto ha sido reconocido internacionalmente como una propuesta innovadora en su tipo en América Latina, incluyendo una distinción otorgada en Dubái, lo que posiciona a Chihuahua en el mapa global de infraestructura estratégica.