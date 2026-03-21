elsoldemexico
Metrópolisábado, 21 de marzo de 2026

Gorrión: el pequeño señor de las banquetas en CDMX

Gloria López / El Sol de México

La confusión persiste incluso entre adultos, que llegan a temerle. El zanate arrastra el estigma de su primo lejano y la fama de ave de mal agüero. Pero más allá de ese disfraz de villano, no hay amenaza: es un vecino astuto.    

xxx

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / Alma de México

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / MMH: entre Gastón Alegre y Manuel Mejido

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / De la boda falsa de Zendaya con Tom Holland a otros riesgos de la IA

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES