“La verdadera matrioshka”: una estrella que aprendió a dirigir su propio sueño

Karime Pindter estrena su documental el 22 de abril en salas de Cinemex / Foto: Adrián Vázquez/ El Sol de México

Se define a sí misma como una muñeca rusa: “Soy una mujer que hace muchas cosas, puedo estar en un reality, puedo conducir, hacer un documental, hacer stand up, escribir un libro”, dice en entrevista Karime Pindter horas antes de la alfombra roja por el estreno de “La verdadera matrioshka”, un filme que dirigió y documenta el proceso de creación del musical que preparó para el final del certamen “La más draga”.

Hay un equipo detrás de ella, vigilando su maquillaje, su postura, atendiendo sus peticiones “un capuchino con leche de almendras del Starbucks”, pide sonriente. Y es que no deja de sonreír, se nota su felicidad por el momento que está viviendo, a más de una década de su incursión en el entretenimiento, como parte de la primera generación del reality de MTV “Acapulco Shore”.

“Llevo 12 increíbles años en esta industria, que han sido de evolución, de crecimiento, de diferentes proyectos, de prepararme, y siempre me llamó la atención la producción, la dirección desde que estaba en los primeros realities, cómo se movían las cámaras, cómo funcionaba el audio, cómo editar, esta vez dije ‘creo que llegó el momento’”.

Estar a cargo totalmente de su documental fue para la exparticipante de “La casa de los famosos México” una experiencia diferente y retadora; “por lo regular estoy enfrente de una cámara y en este proyecto me tocó estar adelante, atrás, en edición, y ha sido un reto muy lindo donde me puedo mostrar como soy cuando me preparo para un proyecto”, explica la autora del libro “Cómo darte tu taco: Una guía para vivir tus sueños irreverentemente divertida”, que publicó en 2020.

Adelanta que su documental muestra cómo se reconectó con la sensualidad a través del baile, con técnicas de las mujeres trans. “Ahora me siento más mujer que nunca, más guapa, más sexi, lo recuperé, muchas veces se nos olvida por estar concentradas en otras cosas”.

Y tiene un mensaje que compartir a través de esta película: “El documental muestra que por más locos que sean tus sueños, si lo manifiestas y lo haces con mucha fe y con mucha preparación, no hay margen de error. Al principio solo quería divertir, y sí, hay muchas risas, taco de ojo, entretenimiento, pero el mensaje creo que es que el sueño no se vive a la hora de lograr el objetivo, sino que también hay que disfrutar el proceso y que preparándote logras lo que tú quieras”. “La verdadera matrioshka” se estrena este 22 de abril en Cinemex.