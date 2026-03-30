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paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Francisco Madrid

Análisislunes, 30 de marzo de 2026

Consultorio turístico / #TodossomosXcaret

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A propósito de esta segunda visita a Xcaret

¿Será entonces que los partidos de la Copa Mundial de Fútbol se van a jugar en un estadio que no se llame Estadio Azteca

¿El tren seguirá siendo el Tren Maya?


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