Consultorio turístico / #TodossomosXcaret











Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En una anterior entrega de esta columna me refería a que atrás del éxito turístico de Quintana Roo y del Caribe mexicano, habría que dar crédito a lo que ha significado la contribución de Xcaret para impulsar una oferta de entretenimiento de muy alto perfil, complementada con un articulado entramado de servicios ofrecidos a los visitantes que además de satisfacerles con creces, se traduce en bienestar para sus colaboradores y las familias de estos, así como para el resto de la sociedad quintanarroense.

Hoy Xcaret ha sido víctima de la sinrazón, palabra que en el Diccionario de la Academia tiene como primera acepción la de ser una «Acción hecha contra justicia y fuera de lo razonable o debido», luego de que la Suprema Corte de Justicia (sic) haya dispuesto negar la suspensión contra el acto del Indautor que obligaba a la empresa a retirar de circulación y exhibición contenidos publicitarios que utilizan elementos del patrimonio cultural maya.

Sin duda, el boletín de prensa emitido por la Corte desenmascara el populismo de la decisión, pues se encabeza diciendo «La Suprema Corte (curioso y significativo que se omita lo de Justicia) fortalece la protección del pueblo maya frente al uso comercial de su patrimonio». Ya me gustaría tener la portentosa capacidad de las personas juzgadoras para poder determinar con precisión quién demonios es el pueblo maya, pues, por lo visto, no lo es el Gran Consejo Maya reconocido por la Ley de derechos, cultura y organización indígena de Quintana Roo como el «Órgano máximo de representación de los indígenas mayas del Estado…» y con quien la empresa llegó a un acuerdo para el uso de los elementos objeto de esta controversia, en su publicidad. Es de destacar, sin duda, que en la cabeza de la nota no hay un argumento legal que respalde la decisión; es bastante claro entonces que lo que hay es un juicio de valor con absoluto tufo populista.

Estamos pues ante una situación ideológica y no necesariamente de interpretación jurídica que, muy probablemente, traerá consecuencias negativas para el país, pues el mensaje a la inversión privada es muy poderoso: lo que hagas en favor del turismo mexicano, en favor de la dignificar y preservar las expresiones culturales de México, en favor de la sociedad, acatando el orden jurídico, eso no se toma en consideración, porque lo que cuenta es el factor ideológico.

En un escenario global de una gran complejidad, con una volatilidad extrema en los mercados financieros estos mensajes a la inversión son muy fuertes, pues el capital nacional e internacional tiene muchas otras opciones en donde invertir, como por ejemplo en República Dominicana en dónde los incentivos fiscales siguen atrayendo capitales al sector turístico, incluyendo los mexicanos y donde el estado de derecho no parece ser una cuestión de ideologías, sino de un marco legal que da certeza al capital.

Ciertamente, yo no soy quién para cuestionar el criterio jurídico de una integrante de la Corte, pero si quisiera precisarle a la Ministra Ponente, María Estela Ríos González sobre lo que señaló en el debate «Qué bueno que las empresas vengan e inviertan en México, pero eso no las faculta para disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas…»; Xcaret no vino… Xcaret está aquí, Xcaret es una empresas orgullosamente mexicana, constituida por empresarios mexicanos con un altísimo compromiso con el país, con la sociedad y con nuestras mejores causas, como las de la conservación del patrimonio natural y cultural, que arriesgan su capital y, como se ha demostrado en el tiempo, comprometidos a cumplir el orden jurídico.