Además convocó a alzar la voz desde las ciudades y construir una gran alianza por la paz, la solidaridad, la soberanía de los pueblos y un orden internacional que erradique la soberanía de los pueblos.
“Hablar de las ciudades es hablar del futuro de la humanidad, de cómo vivimos, trabajamos y convivimos, pero también de cómo enfrentamos el cambio climático, la desigualdad, la vivienda, la movilidad y la seguridad”, expresó
Agregó que ese futuro se construye desde lo local, los barrios, las calles y las comunidades.
El evento se realizará el 28 de marzo y permitirá recorrer puntos emblemáticos como Chapultepec y el Zócalo. Habrá préstamo de bicicletas, música en vivo y facilidades de transporte para los asistentes
El sindicato de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) denuncia que existen al menos 300 plazas vacantes solo en el área de talleres y mantenimiento, lo que pone en riesgo la operatividad del sistema.
Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, propuso construir una agenda de desarrollo para las zonas tradicionalmente olvidadas, a fin de avanzar en la descentralización de fuentes de empleo y reducir la congestión vial que se vive en la ciudad.
“Hoy iniciamos un proceso rumbo al 2028, de construcción colectiva. Dos años para repensar los grandes desafíos urbanos de nuestras ciudades y del mundo. Dos años para construir la siguiente generación de agendas internacionales”, manifestó Brugada Molina.
La mandataria capitalina expresó lo anterior tras recibir el aviso de que ONU Hábitat eligió a la capital del país como sede del Foro Urbano Mundial (FUM) , el cual tendrá lugar en 2028, lo que, dijo, es un reconocimiento a la relevancia internacional de la metrópoli, a la fuerza de su población ya la influencia global de lo que sucede en ella.
Anunció que para avanzar en la realización del WUF se instalará un comité promotor integrado por académicos, organismos internacionales, instituciones de la sociedad civil, agrupaciones privadas, representantes de los órdenes de gobierno y de los movimientos sociales, entre otros.
Ana Claudia Rossbach, directora ejecutiva de la ONU Hábitat, informó que la Ciudad de México fue seleccionada como sede del WUF para 2028 como un reconocimiento a su liderazgo, visión y compromiso con urbes más inclusivas, sostenibles y resilientes.
La representante del organismo internacional explicó que en esa reunión todas las voces cuentan, y que la pluralidad es su mayor fortaleza. Diversas ciudades del mundo presentaron propuestas sólidas, evaluadas, con base en criterios técnicos y operativos.
Ante representantes del organismo internacional, así como de Juan Ramón de la Fuente y Edna Vega, secretarios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, respectivamente, la mandataria local dijo estar convencida de que las ciudades del futuro tienen que ser policéntricas, descentralizadas e integradas a nivel metropolitano.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, mencionó que actualmente se lleva a cabo la consulta del Plan General de Desarrollo, lo cual no se hace de espaldas a los ciudadanos, sino que se construye desde los territorios y las colonias, donde se escucha y respeta la voz de sus pobladores y sus propuestas son retomadas.
Brugada Molina habló también de su proyecto de las UTOPÍAS al cual definió como un nuevo tipo de urbanismo social, feminista, que plantea una ciudad pensada a favor de las mujeres, porque sus locales concentran cuidados, cultura, deporte, bienestar, y acceso a derechos en los grandes espacios públicos.
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, comentó que durante el WUF efectuado en El Cairo, Egipto, se empezó a plantear la importancia de la crisis global de vivienda e informó que en el mundo hay cerca de tres mil millones de personas, casi un tercio de la población mundial, que carecen de acceso a una vivienda digna.
El funcionario confió en que el foro que tendrá lugar en la capital del país será un gran éxito, porque es un referente sobre la posibilidad de transformación de la ciudad, la cual, pese a los retos que tiene por delante, es más humana, inclusiva, mejor organizada, de amplia participación social, que trabaja estrechamente con los sectores académico, social y los órdenes de gobierno.