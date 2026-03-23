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Metrópolilunes, 23 de marzo de 2026

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Manuel Cosme

Además convocó a alzar la voz desde las ciudades y construir una gran alianza por la paz, la solidaridad, la soberanía de los pueblos y un orden internacional que erradique la soberanía de los pueblos.

“Hablar de las ciudades es hablar del futuro de la humanidad, de cómo vivimos, trabajamos y convivimos, pero también de cómo enfrentamos el cambio climático, la desigualdad, la vivienda, la movilidad y la seguridad”, expresó

Agregó que ese futuro se construye desde lo local, los barrios, las calles y las comunidades.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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