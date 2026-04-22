Pablo Gutiérrez Lazarus será coordinador de la Cuarta Transformación en Campeche

Liz Hernández Romero declinó a favor de Pablo Gutiérrez, quien será coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación por Morena, sin realizar encuesta, con apoyo de la gobernadora Layda Sansores

José Landa / Corresponsal

En los últimos meses, sólo hubo dos aspirantes, Gutiérrez Lazarus y Hernández Romero, quienes buscaron la citada coordinación y serían sometidos a un proceso interno mediante encuestas.

La gobernadora Sansores San Román dijo que con la declinación de Liz Hernández Romero ya no habrá encuesta para definir a quién será el coordinador estatal.

“No necesitamos encuesta. Ellos juntos suman cerca del 90 por ciento que son los puntos que tienen en Morena, así que no hay nada más que hacer que respetar la decisión de un grupo unido, con convicción, con fe, con esperanza”.

“Así que ya tenemos nosotros a nuestro coordinador del movimiento transformador, de la cuarta transformación”, remató la mandataria.

Un mensaje para los demás estados

Gutiérrez Lazarus dijo que este acuerdo enviaba un “mensaje muy poderoso” a los aspirantes de los 16 estados restantes, donde también habrá elección de gobernador en 2027.

“Con mucho gusto, con mucho honor, y con mucho compromiso para honrar esta transformación, y a todos los que de una manera u otra luchan y lucharon y representan los caminos de esperanza.

Seguimos la línea del presidente Andrés Manuel y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó.

Un día histórico: Hernández Romero

El diputado Jorge Pérez Falconi declaró que “en la política de altura, los acuerdos y la unidad son el único camino”.