A la Sombra / Rocío Nahle











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Habitantes del estado de Veracruz comenzaron a exigir por diferentes canales que la gobernadora Rocío Nahle se pronuncie por un acuerdo federal y municipal para combatir al crimen que asedia esa entidad. Lo anterior porque el fin de semana se hizo viral un video en el que se ve la crueldad con la que opera la delincuencia, mismo que habría sido grabado en Coatzacoalcos, donde por cierto se disparó en más de 11 puntos la percepción de inseguridad en el último año.

Petróleos Mexicanos confirmó la muerte de cinco personas tras el incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, luego de que las lluvias provocaran el desbordamiento y estancamiento de aguas aceitosas fuera de la instalación. La empresa, dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que el siniestro fue controlado oportunamente, que no existe riesgo para la población ni para el personal del complejo y que personal de Salvaguardia Estratégica colabora con las autoridades para esclarecer las causas del hecho y las condiciones en que ocurrió. Dicen los que saben que no le pueden echar la culpa a Felipe Calderón. ¿Entonces a quién?

La presidenta Sheinbaum llegará a Oaxaca para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, en compañía del gobernador morenista Salomón Jara. Se espera que la asistencia de la mandataria morenista por aquel estado aplaque los ánimos de los integrantes del Partido del Trabajo, a quienes acusan de traicionar a la 4T y contradecir las propuestas que se lanzan desde Palacio Nacional en esas tierras.

La crisis de desapariciones en Sinaloa escaló a la agenda internacional luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya reveló que el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, solicitó información sobre los centros de identificación y resguardo temporal, así como sobre los mecanismos de búsqueda en la entidad, en un contexto marcado por el aumento de casos, reclamos de colectivos de madres buscadoras y una creciente presión por la falta de resultados claros en la localización e identificación de personas desaparecidas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que el inmueble colapsado en San Antonio Abad 124 no contaba con un permiso de demolición emitido por la demarcación, sino únicamente con un “acuerdo de facilidades” otorgado por el gobierno de la Ciudad de México, figura que, dijo, también ha impedido verificar al menos otras 17 obras. Sostuvo que esa autorización permitió avanzar a la empresa pese a que no acreditó requisitos clave en materia de impacto urbano, medio ambiente y protección civil, por lo que atribuyó al gobierno capitalino la responsabilidad de supervisar y garantizar la seguridad del predio.

Sergio Mayer volverá a ocupar su curul en la Cámara de Diputados luego de que Ricardo Monreal confirmara que ya presentó su solicitud de reincorporación, tras haber pedido licencia indefinida el 17 de febrero para participar en La Casa de los Famosos. El coordinador de Morena en San Lázaro sostuvo que su regreso es un derecho legal y precisó que no puede separarlo de la bancada mientras la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido no emita una resolución, en un caso que reaviva la controversia por haber dejado temporalmente sus funciones legislativas para integrarse a un reality show. Que un sentimiento de impotencia y vergüenza cayó sobre muchos morenistas. ¿Será?