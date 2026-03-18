En la Red Ciudadana del tricolor podrán participar todas las personas, integrantes o no de un partido político, por lo que se trata de formar una fuerza ciudadana que defienda el voto libre en México

Sara Lovera

Rosario Robles Berlanga vuelve a la política para defender el voto con una Red Ciudadana que no significa afiliarse al PRI, pero sí a militar y hacer política.

En Santa Martha Acatitla, donde estuvo recluida más de mil días, abogó por las mujeres que sin sentencia tenían décadas en la cárcel. También impulsó la organización de mujeres trabajadoras.

Fue la primera mujer jefa de gobierno en la capital del país en 1999, cuando aun se llamaba Distrito Federal. Fue dirigente nacional del PRD, diputada federal y secretaria de estado, de la extinta Sedesol y la Sedatu.

En su regreso a la política, lo considera una continuidad militante.

“Vamos a incorporar a la sociedad civil, a ciudadanos que nunca han militado en el PRI, pero que hoy quieren defender a México”, dijo Moreno.

Con información de Rafael Ramírez