Men At Work: entre fanáticos nos entendemos











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

La banda se presenta este 2 de mayo en La Maraka, en la Ciudad de México. / Foto: Paul Mobley Studio

Había llegado a la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México para un evento familiar, ya que nos visitaba una querida tía de Chicago y quería impresionarla con la legendaria comida del restaurante El Popular.

Cuando faltaba muy poco tiempo para mi entrevista con Colin Hay, leyenda de nuestra cultura de los ochentas y líder desde su fundación del grupo Men at Work, me salí del restaurante y sentado en la cornisa de la ventana le mostré al músico dónde me encontraba por medio de la cámara del celular.

Hola Colin, desde el centro político y demográfico de México. ¿Dónde estás en estos momentos? ¡Hola! Estoy en el sótano de mi casa, en Australia.

¿Has estado en el Centro de la Ciudad de México? ¿Qué te ha gustado más? He estado en la ciudad, pero me hubiera gustado tener más oportunidad para explorar. ¡Me encanta la gente y la comida por supuesto! Estuve con Men At Work y también cuando formé parte de la banda de Ringo Starr en un concierto en el DF, hace poco tiempo. Recuerdo al público y fue realmente fantástico. Creo que es de los mejores para los que he tenido la fortuna de tocar, porque creo que si ya van a verte pues casi siempre les gusta tu música y eso es excelente para nosotros los músicos.

“El público en todo el mundo, pero especialmente en Centro y Sudamérica (sic) es realmente especial, siempre han sido fans de Men at Work y hemos tenido mucho éxito en esa parte del mundo en nuestras giras mundiales. Esa parte la recordamos siempre especialmente”, agrega, evidentemente equivocado respecto a la ubicación geográfica de este país.

Había planeado una serie de preguntas genéricas, a propósito del próximo regreso de la banda a México, el próximo 2 de mayo. Más adelante hablaremos de ello, pero no pude aguantar el impulso de saber algo sobre el primer disco solista de Colin Hay, titulado Looking for Jack (1987) producido por el experimentado Robin Millar, responsable prácticamente de las carreras de Sade, Fine Young Cannibals, Big Country y Everything but the Girl, todos ejemplos exitosos de la década de los ochentas.

Looking for Jack cuenta con un sencillo homónimo donde toca Herbie Hancock en una muy rara aparición del jazzista norteamericano en el pop inglés y por todo eso le tuve que declarar mi gusto irredento por ese disco.

Tocarán en México éxitos como “Down Under”, “Its a Mistake” y “Who Could it be Now” / Cortesía James Douglas Cooper

Colin, cuéntame por favor la historia de Looking for Jack. ¡Vaya, esa sí es sorpresa, un fan de Looking for Jack! Habíamos terminado la canción cuando en el estudio Robin me dijo: ¿Sabes quien estaría perfecto para tocar la parte del piano? ¡Herbie Hancock! Y yo le dije: Claro Robin, por supuesto que sería perfecto, pero es imposible. Más me sorprendí cuando Robin me dijo que Herbie estaba en Londres esa semana en una gira, porque su asistente conocía al responsable del audio. Rápidamente salieron del estudio para llamarlo y milagrosamente Herbie estaba libre esa precisa noche. Fue algo increíble, porque no sólo llegó al estudio sino que se llevó a Wayne Shorter para acompañarlo y juntos tocaron en varias versiones de la canción. Finalmente, en el corte final no se quedó el sax de Shorter, sólo Hancock, pero fue una increíble experiencia y más siendo fan del jazz por su poder de cambiarte literalmente tu vida cuando lo descubres.

“Y déjame contarte otra historia -añade-. Yo estaba en la ceremonia del Grammy en 1983 cuando Men at Work ganó varios premios; pero eso no me importó tanto como estar en el camerino al lado del mismísimo Miles Davis, que también competía por otro premio. Recuerdo vívidamente escuchar la voz ronca de Miles y hasta acercaba mi oreja a la pared para distinguir su plática al otro lado. Eso es algo que nunca olvidaré… ¡Más que los Grammys que ganamos!

Visiblemente contento porque se había encontrado con un fanático de su primer disco solista y seguramente harto de que todos le preguntaran sobre los éxitos de Men At Work, me aventé a preguntarle más sobre el origen de aquel memorable sencillo, “Looking for Jack”:

“Estaba trabajando en mi primer disco solista en Los Ángeles y me di cuenta de que todo el mundo vivía como buscando algo, completar sus sueños, las respuestas a sus problemas, la solución amorosa, toda clase de respuestas… En realidad me parecía que todos buscaban algo. Ya tenía en mi cabeza una sencilla melodía cuando nos invitaron a un concierto y de pronto, en medio del concierto con las luces apagadas, me tope con Jack Nicholson al lado mío, bailando como todos! No dudé y me acerque a decirle que era tremendo fan, pero no me escuchaba, sólo me respondía: ¡no te escucho nada! Y seguro no tenía ni idea quien era el loco de al lado!”

“Me sentí muy avergonzado -continúa- y cuando fuimos a la zona VIP me encontré con el grupo de chicas mas hermosas que he visto en mi vida y por supuesto comenzamos a sacarles platica. De repente entró Jack y caminó directamente hacia mí porque me había reconocido. Lo saludé efusivamente y sólo le dije que era muy fan de su carrera, pero para mi sorpresa me dijo que le gustaba mucho mi música y que también era mi fan.

De pronto nos rodearon las mujeres y comenzamos todos a platicar. Jack se despidió y salió rápidamente. Yo platicaba embelesado con una de ellas, pero no pude evitar buscar por dónde había salido Jack y como me veía distraído ella me preguntó: ¿Qué haces Colin? Y yo le respondí: Ando buscando a Jack. Y entonces dijo la frase: ¡Todos buscan a Jack! Me quedé mudo y sólo acerté a darle las gracias diciendo: Gracias, ya encontré el sentido y el título que andaba buscando. Ese es el origen tambien de la letra y su espíritu, y me da gusto contártela siendo un real fanático de la rola.

Hablando de tu regreso a nuestro país, ¿cuéntanos con qué músicos vendrás y qué tocarás? Tocaremos todos nuestros éxitos de Men At Work, por supuesto. Gracias a mi esposa Cecilia, quien es cantante, compositora y líder de la banda, conocí a un grupo de músicos de Latinoamérica que tocan conmigo desde hace diez años en mis giras. Somos una banda de seis músicos, entre ellos algunos cubanos y guatemaltecos.