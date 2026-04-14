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Culturamartes, 14 de abril de 2026

Men At Work: entre fanáticos nos entendemos

Mientras habla de Herbie Hancock, Miles Davis y Jack Nicholson, el líder de la banda revela que su historia más entrañable nació lejos de sus mayores éxitos

Guillermo Franco-guevara

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