A la Sombra / Adrián de la Garza











Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Luego de que la dirigencia nacional del PRI nombrara al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, como su eventual abanderado a la gubernatura de Nuevo León, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, insinuó que la maniobra podría ser considerada como un acto anticipado de campaña. Esto además de que el tricolor estaría en riesgo de perder su registro en la entidad al decidir ir solo a los comicios. Según el morenista, el Revolucionario Institucional apenas podrá obtener en solitario el 3 por ciento necesario para mantener su existencia en aquellas tierras, pues el PAN rechazó la posibilidad de una alianza electoral.

La Ciudad de México es un caos. Además de las obras, las marchas. Claudia Sheinbaum sostuvo que el diálogo con la CNTE sigue abierto y que su gobierno mantiene mesas de trabajo tanto en los estados como con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, al tiempo que defendió que, aunque existe disposición para seguir apoyando a maestras y maestros, hay demandas que chocan con los límites del presupuesto. “Es que hay temas que el presupuesto público no da para poderlo cumplir”, dijo la Presidenta.

Un documento del Congressional Research Service sostiene que la acusación penal de Estados Unidos contra Nicolás Maduro —tras su captura en Caracas el 3 de enero de 2026 por fuerzas armadas estadounidenses— reabre un debate de alto voltaje jurídico y político sobre los límites del poder presidencial en Washington, la validez de inmunidades para exjefes de Estado y la legalidad de operaciones extraterritoriales para fines de procuración de justicia, al tiempo que compara el caso con el precedente de Manuel Noriega y advierte que el proceso en Nueva York podría empujar al Congreso a revisar, por la vía legislativa y de supervisión, hasta dónde puede llegar la Casa Blanca cuando decide detener en otro país a un adversario convertido en acusado por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos con armas.

Para México, el caso Maduro manda una señal incómoda: Estados Unidos está defendiendo la idea de que puede capturar en otro país a un gobernante o exgobernante acusado de vínculos con narcotráfico y terrorismo para llevarlo ante sus cortes. El reporte del CRS, publicado el 4 de marzo de 2026, advierte que ese proceso no sólo revive el precedente de Manuel Noriega, sino que también abre una discusión que en México no pasa de noche, porque confirma hasta dónde puede estirarse la doctrina de seguridad de Washington en la región.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formalizó la publicación de sanciones contra siete mexicanos y dos estructuras criminales con base en Michoacán —Cárteles Unidos y Los Viagras—, en una acción que endurece la presión financiera de Washington sobre operadores ligados al narcotráfico y, en algunos casos, también al esquema antiterrorista estadounidense.

Entre los señalados aparecen Juan José Farías Álvarez, El Abuelo; Luis Enrique Barragán Chávez, El R5; Alfonso Fernández Magallón, Poncho; y Edgar Valeriano Orozco Cabadas, vinculados a Cárteles Unidos, así como Heladio Cisneros Flores, alias La Sirena; César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, y Nicolás Sierra Santana, El Coruco, identificados como líderes o mandos de Los Viagras, lo que implica el bloqueo de bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición general de transacciones con estadounidenses.

El senador morenista Raúl Morón fue quien volvió a colocar su nombre en la contienda política como aspirante a la gubernatura de Michoacán. Será su segundo intento luego de que en 2021, el Consejo General del INE canceló su candidatura por no haber entregado el informe de gastos de precampaña. En medio de su destape, Morón señaló que ya es necesario que concluyan las investigaciones sobre el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pues no quiere que esas acusaciones afecten sus aspiraciones.