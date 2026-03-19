A la Sombra / Claudia Sheinbaum











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Al concluir el acto por el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum eludió responder sobre la invitación que envió al rey Felipe VI para asistir al Mundial de 2026, pese a los insistentes cuestionamientos de la prensa sobre una misiva que, de acuerdo con la Casa Real española, fue fechada el 3 de febrero y recibida el 24 de ese mismo mes, en medio de un posible deshielo en la relación entre México y España. Sheinbaum dice en su carta que el Mundial constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos.

“Sí, tenemos una deuda con México, pero es una deuda de gratitud. A toda América Latina… es mucho lo que nos han dado. Nosotros también hemos dejado ahí cosas importantes. El español es una lengua que nos sirve para encontrarnos. Hablan mucho mejor español ahí que nosotros en España”, dijo la periodista y escritora española Julia Navarro durante el IX Congreso CELAC-UE (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe y la Unión Europea) de editores de medios.

Horas antes, en una entrevista con periodistas asistentes, José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, dijo que México y España comparten los mismos valores, la defensa del Derecho por encima de la guerra, y es momento de reforzar una relación entre países. “Yo soy partidaria del gracias, del encuentro. Podemos encontrar una lista de agravios, pues sí, pero después qué. Mejor decir muchas gracias por todo lo que nos están enseñando todavía. Así que yo cambio el perdón por las gracias”, dijo Julia Navarro. Es decir, allá en España el tema está calientito.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en compañía de su esposa Ceci Arellano, en un evento público arengó: “La corrupción y la extorsión la tenemos que combatir, y en las oficinas públicas. No podemos permitir que ningún familiar sean hijos, hermanos, sobrinos o ascendentes, comadres, compadres o amigos que presumen una relación de cinco 10 o 15 años, acudan a una oficina pública, con un secretario, con la Fiscalía o al Poder Judicial, a pedir favores. No pueden, por el simple hecho de ser familiar del gobernador o de la esposa del gobernador, acudir como si tuvieran pasaporte a la impunidad. En caso de que soliciten un acto regular a un funcionario, a nombre de cualquier familiar Armenta, Mier o Arellano, por favor, ¡denúncienlo!”.

El gobierno guanajuatense encabezado por la gobernadora Libia Dennise García lanzó recientemente un micrositio de transparencia en el que se realizará la apertura voluntaria de información por parte de la administración estatal, desde la cual podrán consultarse datos públicos sobre seguridad, concesiones, directorio de servidores públicos, licitaciones de obras, programas sociales, entre otros 35 tópicos. En la plataforma podrán conocerse respuestas a solicitudes formales de información en un lapso de cinco días hábiles. La novedad de este micrositio es que también incorporará a una asistente digital denominada “Transparentita” (o “Tita”), facilitando a los usuarios su interacción en el portal como parte de la a iniciativa presentada en el programa “Conectando con la Gente” que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional del Ranking de Portales de Transparencia.