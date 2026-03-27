El mecanismo de control fiscal entrará en vigor en abril para obligar a gasolineras a acreditar permisos para facturar combustibles

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El Gobierno federal anunció este viernes que pondrá en marcha un nuevo mecanismo de control fiscal para las gasolineras, esto como parte de una estrategia para combatir el mercado ilícito de combustibles.

Esta medida obligará a las empresas del sector a acreditar la legalidad de sus operaciones para poder facturar la venta de gasolina y diésel.

El robo de hidrocarburos generó pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos para Pemex durante el año pasado, monto 14.4 por ciento mayor en comparación con 2024, según el último reporte financiero de la petrolera.

La implementación del complemento busca cerrar espacios a la comercialización ilegal de combustibles, un problema que durante años ha afectado la recaudación fiscal y distorsionado el mercado energético en el país.

La medida busca brindar certeza a la población sobre la calidad y legalidad de los combustibles que se consumen en el país, así como a incrementar la recaudación derivada de esta actividad.

De esta manera, además de inhibir prácticas ilegales, el gobierno también prevé consolidar un mercado más ordenado y competitivo, en el que los participantes cumplan con la normatividad vigente.