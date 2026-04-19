Opinión de Lilia Carrillo / ¿Qué entendemos por “salud mental”?
Como especie, estamos diseñados para contar con recursos y habilidades que nos permiten resolver problemas, hasta que nos quedamos sin recursos, no porque seamos incapaces sino porque la situación es mayor a nuestros recursos o lo que aprendimos ya no es aplicable.
Es como si toda nuestra vida nos hubieran dado una pala, porque en el campo donde estábamos se necesitaba esa pala como herramienta suficientemente buena para resolver lo que se nos presentaba; hasta que en un momento -sin saber ni cómo- nos encontramos dentro de un enorme agujero.
Nos podemos sentir disminuidos, avergonzados y hasta culpables por no poder entender cómo los demás pudieron salir avantes y nosotros estamos atascados a pesar de traer la herramienta que nos había servido toda la vida.
No hay nada vergonzoso en pedir ayuda, en considerar que quizá esa pala -que heredamos, que adquirimos, que fue confiable- ya no lo sea, no porque sea una mala herramienta, sino porque nosotros mismos, nuestras circunstancias, entorno, perspectivas y creencias también ya cambiaron.
Psicóloga especializada en comunicación.
IG: liliacarrillou