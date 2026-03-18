FGR realizará peritaje sobre incendio en refinería Olmeca: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum informó que la refinería se encuentra operando al 100 por ciento y dijo que el accidente posiblemente se debió al desbordamiento del cárcamo por fuertes lluvias

Jorge Salcedo / El Sol de México

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta dijo que a partir de estos decesos, la FGR atrajo el caso para determinar las causas del incendio a partir de sus investigaciones periciales.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que no se registró afectación a la infraestructura ni a la operación en la refinería, por lo que destacó que sigue operando al 100 por ciento.