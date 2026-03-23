A la Sombra / Víctor Rodríguez Padilla











Ciudad de Mexico , 23 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Este fin de semana fue detectado un derrame de hidrocarburos en inmediaciones de Dos Bocas, por lo que se activó un operativo interinstitucional del gobierno federal con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco, que hasta ahora ha permitido recolectar alrededor de 240 kilogramos de residuos impregnados con crudo y colocar barreras de contención en el río Seco para evitar que el contaminante avance hacia la laguna Mecoacán, mientras la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente realiza una inspección en sitio y solicita a Pemex, la petrolera encabezada por Víctor Rodríguez Padilla, una investigación.

El PAN abrió este domingo el registro para que ciudadanos busquen una candidatura rumbo a la elección de 2027, en una apuesta con la que Jorge Romero intenta convertir en convocatoria partidista su discurso de apertura total, al prometer que el 100 por ciento de las postulaciones se definirá fuera de los acuerdos internos y mediante una aplicación digital, al tiempo que colocó la disputa electoral en clave de confrontación directa con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El choque entre Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez volvió a exhibir la ruptura entre PRI y Movimiento Ciudadano, luego de que el dirigente priista difundiera un video de un altercado ocurrido a la salida de la Cuarta Convención Estatal de MC en Chilpancingo para acusar al emecista de “huir”, mientras Máynez respondió que se trata de información falsa, sostuvo que el incidente fue ajeno a su evento y enmarcó el episodio en la cadena de confrontaciones que ambos partidos arrastran desde 2023, entre intentos de alianza, acusaciones de actuar como esquirol de Morena y el conflicto político en Nuevo León. “En Chilpancingo se armó una riña en su visita y salió huyendo. Literal. Dio media vuelta, empujó a la dirigente estatal (…) se subió a su camioneta y se fue lo más rápido que pudo. Ni calma, ni control, ni liderazgo. Huyó”, señaló Moreno.

Todo parece indicar que la senadora Andrea Chávez será la candidata del Movimiento Regeneración Nacional para la gubernatura de Chihuahua, cosa de ver el “destape” de este fin de semana que encabezó el líder de la bancada cuatroteísta en el Senado, Ignacio Mier. El escenario confirmaría lo que se escribió en este espacio hace unas semanas sobre la negociación que hizo en Palacio Nacional —con apoyo desde Palenque— el morenista Adán Augusto López para dejar la coordinación en la Cámara Alta; pues se asegura que entre los acuerdos se estableció como requisito principal la candidatura de unidad para Chávez Treviño.