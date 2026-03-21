









Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El gobierno ucraniano está interesado en colocar la estatua de Benito Juárez en su capital, esto en medio de la guerra que sostiene desde hace cuatro años con Rusia / Foto: Reuters

El gobierno de Ucrania, encabezado por Volodimir Zelenski, trabaja con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para colocar una estatua de Benito Juárez en Kiev.

De acuerdo con un informe enviado al Senado de la República por la embajada de México en Kiev, el gobierno ucraniano está interesado en colocar la estatua en su capital, esto en medio de la guerra que sostiene desde hace cuatro años con Rusia.

“Se ha fortalecido la relación con los gobiernos locales como es el caso de los encuentros realizados con el alcalde de la ciudad de Kiev con quien se lleva a cabo la iniciativa para el establecimiento de una estatua del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, en uno de los parques de la capital ucraniana”, dice el informe.

De concretarse, será el monumento número 102 que Benito Juárez tenga en todo el mundo, de acuerdo con información proporcionada a El Sol de México por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Según la dependencia, aunque no existe un censo sobre el número exacto de monumentos dedicados al ex presidente mexicano en el mundo, se tiene registro de su presencia en al menos 101 puntos de 72 países, incluidos Estados Unidos, España, Italia y Colombia, entre otros.

En Argentina, por ejemplo, la figura de Juárez ha llegado más allá de un busto o monumento. Su nombre fue inspiración para bautizar un barrio ubicado en la provincia de Buenos Aires y a un partido político fundado en 1867, ambos como muestra de amistad con México.

“Fue algo completamente histórico y simbólico. Los fundadores decidieron ponerle el nombre de Benito Juárez para, de alguna manera, alinearse a la buena relación y hacerle honor al mexicano”, explicó la historiadora Patricia Galeana, catedrática de la UNAM y autora de libros como El indio zapoteca que reformó a México, publicado en España; Presencia internacional de Juárez, publicado por Fundación Carlos Slim, además de Juárez en la historia de México y Juárez el hombre y el símbolo.

“Benito Juárez es un personaje que ha trascendido nuestras fronteras porque fue un gran estadista que logró la consolidación del Estado nacional mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho, en el momento más difícil de la historia de México, cuando era víctima de la intervención francesa”, explicó.

De acuerdo con la académica, Juárez es admirable por haber vencido todos los obstáculos de una sociedad racista, “ya que hay que recordar que, durante los 300 años de la colonia, la sociedad mexicana estuvo organizada de acuerdo al origen racial, y él no sólo superó eso, sino además se convirtió en el primer abogado de Oaxaca y ocupó todos los cargos en los tres niveles de gobierno”.

Volodimir Zelenski dijo que su único objetivo es terminar la guerra. / Foto: Reuters

Juárez lideró la resistencia de México contra la segunda intervención francesa y el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Su triunfo, de acuerdo con Galeana, consolidó la República y envió un mensaje de firmeza ante el intervencionismo europeo en toda América Latina.

“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, pronunciada tras la victoria de la República en 1867, se convirtió en un pilar del derecho internacional y una máxima de relaciones exteriores en toda América Latina. Sin duda Juárez es el mexicano más reconocido en el mundo”, añadió.

Desde 1969, otra estatua, réplica de la original tallada en 1891 por el escultor Enrique Alcieti, que se encuentra en la cima del cerro Del Fortín, en la capital de Oaxaca, se encuentra en Washington, la capital estadounidense.