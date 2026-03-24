A la Sombra











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta el riesgo de derivar en un esquema bilateral sin Canadá, advirtió Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, al señalar que México va más adelantado que Ottawa en las conversaciones con Washington y estimar en 40 por ciento la probabilidad de que el acuerdo evolucione hacia ese formato, aunque sostuvo que para América del Norte sigue siendo más conveniente preservar el modelo trilateral.

En un prospecto de colocación de Organización Soriana entregado a la BMV, firmado por Rodrigo Jesús Benet Córdova como director de Administración y Finanzas, la emisora advierte que la violencia en México ha tenido y puede seguir teniendo un efecto adverso sobre la economía nacional y, en consecuencia, sobre sus negocios, su situación financiera, sus resultados de operación y sus perspectivas, al señalar que el repunte de la violencia ligada al tráfico de drogas y al crimen organizado, la inestabilidad social, la corrupción, los vínculos entre autoridades y grupos criminales, así como la extorsión y otros actos de intimidación, pueden afectar sus operaciones e incluso elevar sus costos de seguros y seguridad. Asevera: “Recientemente México ha experimentado un incremento significativo en la violencia relacionada con el tráfico de drogas y el crimen organizado”. De eso las empresas casi no hablan directamente en este país.

La Cámara de Diputados prevé discutir este miércoles la reforma para poner tope a las llamadas pensiones doradas, luego de que hoy sea dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales, confirmaron el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, en medio de una protesta de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad que se manifestaron en San Lázaro contra una iniciativa que limitaría las pensiones y jubilaciones del sector público.

Además de piezas de auténticas provenientes de Camboya, Costa de Marfil, Colombia, Ecuador, India y Egipto que serán subastadas el próximo 25 de marzo a través de la casa Templum Fine Arts Auction, estará también en disputa el lote 823 que corresponde a una máscara del Imperio Maya con un precio de salida de 2 mil 500 euros. A escasas semanas de los dichos del Rey Felipe sobre el abuso ocurrido durante la Conquista de México, resalta que la casa de joyas y decoración ubicada en Barcelona le ponga precio a una pieza invaluable para la cultura nacional. Se verá si Joel Omar Vázquez Herrera del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, realizan las demandas correspondientes para el retorno de la pieza, echando mano de la relación positiva que se ha retomado con España.